Întâlnire importantă pentru Cluj. Prefectul Maria Forna și Mircea Abrudean, președintele Senatului, au discutat despre proiectele din județ.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna a avut astăzi, marți, 2 septembrie 2025, o întrevedere la București cu președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean. Discuțiile au vizat proiectele județului Cluj și măsurile administrative preconizate a fi implementate, cu impact atât la nivel local, cât și național.

Interesul clujenilor, prioritar pentru prefectul Maria Forna și Mircea Abrudean, președintele Senatului

„Interesul cetățenilor județului Cluj și proiectele de dezvoltare reprezintă prioritățile noastre absolute. Am avut o discuție constructivă cu colegul meu Mircea Abrudean, căruia îi mulțumesc pentru colaborare și pentru susținerea necondiționată a intereselor județului nostru la nivel central” a declarat Maria Forna, citată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a Prefecturii Cluj.

La rândul său, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a dat asigurări privind sprijinul pentru inițiativele care contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor.

Potrivit sursei citate, totodată, a fost reiterat angajamentul comun pentru o administrație modernă, eficientă și transparentă, în slujba cetățeanului.

