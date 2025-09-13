PSD face „opoziție” în Coaliție: vrea menținerea plafonării la produsele de bază. Grindeanu: „Zvonurile m-au îngrijorat”.

Guvernul Bolojan nu vrea să mai prelungească limitarea adaosului comercial la produsele de bază, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că „zvonurile l-au îngrijorat” în contextul în care decizia nu a fost discutată în Coaliție.

Măsura de limitare temporară a adaosului comercial la produse alimentare de bază va expira la sfârșitul lui septembrie, iar de luna viitoare românii vor plăti mai mult pentru produsele de bază în condițiile în care Guvernul Bolojan nu vrea să mai prelungească limitarea adaosului comercial.

„Zvonurile” despre intențiile Guvernului l-au „îngrijorat” pe liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu, care spune că nu poate fi de acord cu o asemenea măsură.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord cu o eventuală renunțare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, și că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliția de guvernare.

„Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.

Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord”, a notat Sorin Grindeanu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

La finalul lunii iunie, Guvernul a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, până la 30 septembrie 2025.

Măsura este în vigoare din vara lui 2023 și a fost prelungită în mod repetat, acum urmând să expire la finalul lunii septembrie.

„Decizia neprelungirii plafonarii preturilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis”, a declarat, sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru HotNews.ro

Potrivit PSD, dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Conform Institutului Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a crescut semnificativ: de la 7,8% în iulie, la 9,9% în luna august, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%.

Plafonarea adaosului commercial, criticată de retaileri

De altfel, măsura plafonării adaosului comercial a fost criticată vehement de procesatori şi retaileri, care semnalau că afectează în mod direct piaţa şi încurajează înţelegerile între comercianţi privind alinierea preţurilor.

Prețurile unor alimente de bază incluse în lista produselor cu adaos plafonat a continuat să crească în ciuda măsurilor luate de Guvern. În plus, unii comercianți au găsit metode de a evita măsura, prin vânzarea de mălai la 1,05 kg, în loc de mălaiul la un kilogram al cărui adaos este plafonat, iar alții au compensat prin scumpirea altor produse, precum detergenții, pampers, bulion și altele.

Lista produselor agricole și alimentare al căror preț de vânzare este plafonat până la 30 septembroe 2025:

Lista alimentelor cuprinde:

*Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

*Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

*Brânză telemea de vacă vrac;

*Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

*Făină albă de grâu '000' până la 1 kg;

*Mălai până la 1 kg;

*Ouă de găină calibrul M;

*Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

*Carne proaspătă pui;

*Carne proaspătă porc;

*Legume proaspete vrac;

*Fructe proaspete vrac;

*Cartofi proaspeți albi vrac;

*Zahăr alb tos până la 1 kg;

*Smântână - 12% grăsime;

*Unt până la 250 grame;

*Magiun până la 350 grame.

