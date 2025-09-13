Prețurile la produsele de bază vor crește de la 1 octombrie. Guvernul refuză menținerea plafonării pentru alimente.

Măsura de limitare temporară a adaosului comercial la produse alimentare de bază va expira la sfârșitul lui septembrie, iar de luna viitoare românii vor plăti mai mult pentru produsele de bază în condițiile în care Guvernul Bolojan nu vrea să mai prelungească limitarea adaosului comercial.

La finalul lunii iunie, Guvernul a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, până la 30 septembrie 2025.

Măsura este în vigoare din vara lui 2023 și a fost prelungită în mod repetat, acum urmând să expire la finalul lunii septembrie.

Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază de la 1 octombrie, potrivit surselor consultate de HotNews.ro

În condițiile în care măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază expiră în 30 septembrie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), i-a cerut premierului ca măsura să fie prelungită și de la 1 octombrie.

Potrivit PSD, dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

În același timp, măsura a fost criticată vehement de procesatori şi retaileri, care semnalau că plafonarea adaosului comercial afectează în mod direct piaţa şi încurajează înţelegerile între comercianţi privind alinierea preţurilor.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, o măsură luată în august 2023 pentru combaterea creșterii excesive a prețurilor și care viza 14 grupe de produse alimentare, a fost continuată și în 2024, însă lista a fost extinsă.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a crescut semnificativ: de la 7,8% în iulie, la 9,9% în luna august, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%.

Lista produselor agricole și alimentare al căror preț de vânzare este plafonat până la 30 septembroe 2025:

Lista alimentelor cuprinde:

*Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

*Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

*Brânză telemea de vacă vrac;

*Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

*Făină albă de grâu '000' până la 1 kg;

*Mălai până la 1 kg;

*Ouă de găină calibrul M;

*Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

*Carne proaspătă pui;

*Carne proaspătă porc;

*Legume proaspete vrac;

*Fructe proaspete vrac;

*Cartofi proaspeți albi vrac;

*Zahăr alb tos până la 1 kg;

*Smântână - 12% grăsime;

*Unt până la 250 grame;

*Magiun până la 350 grame.

