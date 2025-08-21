Alin Tişe (PNL), preşedintele CJ Cluj, anunță că iese în stradă împotriva lui însuși

Alin Tişe (PNL), preşedintele Consiliului Județean Cluj, a scris joi o postare pamflet în care arată că, din calitatea de politician, asistă la creşterea impozitelor, iar ca antreprenor, îi creşte un nod în gât şi de aceea, „e momentul istoric să iasă în stradă împotriva sa”.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a postat pe Facebook un text pamflet intitulat: „Tişe împotriva lui Tişe: miting împotriva propriei persoane”.

„Tişe împotriva lui Tişe: miting împotriva propriei persoane”. (text pamflet – orice asemănare cu realitatea nu e deloc întâmplătoare!) Astăzi eu, Alin Tişe, mă ridic împotriva… mea. M-am săturat să fiu, simultan, şi victimă şi călău. Ca politician, asist la creşterea impozitelor. Ca antreprenor, îmi creşte un nod în gât. Ca om public, accept ordonanţe. Ca om privat, semnez falimentul propriei răbdări. De aceea, declar solemn: e momentul istoric să ies în stradă împtoriva mea”, scrie preşedintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în textul-pamflet publicat pe pagina de Facebook.

Alin Tişe continuă: „Să mă huidui, să mă fluier, să-mi cer explicaţii. Şi tot eu să-mi răspund, cu aceea nepăsare birocratică pe care o urăsc şi cu care lupt de zi. Am decis să nu mai tac. Voi ieşi la miting! Manifestul mitingului împotriva propriei persoane va suna aşa: Eu, Alin Tişe, om cu dublă identitate publică, anunţ cu respect faţă de mine însumi că voi protesta împotriva propriei mele guvernări. În calitate de politician am acceptat decizia ca trebuie să cresc taxele. În calitate de antreprenor am decis că nu mai pot respira de la atâtea taxe. De aceea: Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord. Îmi reproşez lipsa de curaj, însă mă felicit pentru responsabilitate. Mă huidui în piaţă, dar mă şi aplaud pentru realizările unice ale Clujului – altceva pentru tine! La mitingul împotriva mea: Eu ţin pancarta, eu organizez contramanifestaţia. Eu strig «Hoţii!», dar tot eu strig «Cinste lor!». Eu îmi cer socoteală, dar îmi dau şi termen de graţie”.

Potrivit lui Tişe, „este pentru prima dată în istoria democraţiei româneşti când un om reuşeşte să fie şi poporul furios şi guvernarea, care pare surdă, în acelaşi timp. O revoluţie împotriva propriei persoane – un spectacol unic, marca România”.

„În final, promit solemn că voi continua să mă lupt cu mine însumi, până când TU vei câştiga! Semnat: Alin Tişe. Tişe Alin”, scrie preşedintele CJ Cluj în finalul postării.

