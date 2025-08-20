Boc, înfuriat la maxim, îi face praf pe USR-iști. „Copii nematurizați, distrug tot ce prind în Cluj”

Primarul Emil Boc a lansat cel mai dur atac de până acum la adresa USR-iștilor clujeni. I-a numit „copii nematurizați, răsfățați, nepricepuți, nedemni să fie clujeni și care nu au pus o cărămidă în Cluj, doar au demolat”.

Emil Boc în Sala de Sticlă a Primăriei la prezentarea propunerilor de buget pentru Cluj | Foto: Facebook – Emil Boc

Modernizarea Podului Garibaldi și construirea sau nu a unui pod provizoriu lasă urme adânci în politica de pe Someș. Primarul Emil Boc a lansat cel mai dur atac împotriva consilierilor locali USR.

„Acolo în USR sunt niște copii nematurizați. Nu are rost să îi băgăm în seamă prea mult, sunt așa, din ăștia răsfățați, nu se pricep, vorbesc una în ședința de Consiliul Local cerând să facem podul provizoriu la Garibaldi, după aceea spun de ce fac pod provizoriu. Mă omule, tu cu gurița ta, în ședință de Consiliu Local întrebi ce se întâmplă cu oamenii din Grigorescu și noi ne-am gândit la asta, avem soluție. Prima dată am făcut licitație în care să avem execuția lucrărilor la Podul Garibaldi sub trafic. Nu a venit nimeni. Ne-au spus că nu ne putem asuma răspunderea, nu putem să facem sub trafic. Și atunci a trebuit să facem din nou licitație să găsim o soluție. Dacă nu se poate face sub trafic trebuie să ne gândim, blocăm un cartier?”, a spus primarul Emil Boc, miercuri, la o emisiune la radio.

Boc: USR, campioni la live-uri pe Facebook

„Astăzi, USR-ul le spune celor din Grigorescu «dragi clujeni, doi ani de zile luați-vă drone și circulați prin Cluj-Napoca pentru că noi vă închidem conectivitatea cu restul orașului». Eu nu pot, eu sunt responsabil față de oraș și față de cetățenii acestui oraș care și-au pus încrederea în administrație. Trebuie să găsesc o soluție, am și găsit-o, la licitație am pus impunerea construcției unui pod provizoriu în zona Coșbuc. Și atenție. Acel pod va rămâne după ce se finalizează lucrările, pilonii care se vor construi, ca să mai poți face după aceea un nou pod. Practic, e o investiție cu dublă eficiență. Asiguri pe perioada construcției la Podul Garibaldi legătura și interconectivitatea între cartiere și infrastructura care se face, cu modificarea actelor normative, îți va permite după aceea să faci un pod velo și pietonal sau inclusiv un pod rutier, pe lângă cel existent ca să mai găsești un canal de legătură. Eu îi respect pe toți cei care sunt în Consiliul Local dar când văd imaturitate nu pot să nu o spun, mă opresc când e vorba de can can politic, dar când e vorba de interesele oamenilor și de problemele oamenilor și viața reală a oamenilor atunci nu mai pot să stau pe tușă. Atunci spun «ok, băieți, ajunge». Puteți povesti de-ale voastre într-un live pe internet, dar nu când e vorba de oameni”, a continuat edilul Clujului.

Podul Garibaldi se va prăbuși!

Emil Boc susține că USR dorește prăbușirea Podului Garibaldi și acuză partidul că nu vine cu nicio soluție.

„Ei doresc să prăbușească Podul Garibaldi, să nu mai ai nicio soluție, pentru că dacă noi nu începem construcția la Podul Garibaldi, acela se va prăbuși. A începe documentația pentru un nou pod îți ia ani de zile, până atunci se prăbușește acesta și ce ai făcut? Ai izolat două cartiere, două legături. Rațiunea pe care noi am avut-o, oameni raționali care cunosc administrație rezolvăm Podul Garibaldi, rezolvăm podul provizoriu, care poate fi ulterior menținut și, da, în viitor mai putem face câte poduri dorim, pe malul Someșului din sute în sute de metri. Dar prima dată trebuie să rezolvăm o problemă a unui pod care astăzi este legătura centrală și fudamentală cu cartierul Grigorescu. Nu pot să le spun la oameni altceva. Uitați-vă la stenogramele de ședință, acum câțiva ani USR-ul venea și spunea «ce faceți domnule primar, nu o să avem legătură cu Grigorescu, de ce nu faceți un pod provizoriu». Acum spun de ce îl facem. Genul ăla de politică «ai șapcă, n-ai șapcă» e imatură”, a continuat edilul.

Boc îi face praf pe USR-iști: nu sunt demni să fie numiți clujeni

„Un partid care n-a pus o cărămidă în orașul ăsta, n-a construit nimic decât a demolat, tot ce a putut să facă a distrus. Oriunde a prins un proiect a Clujului n-a știut cum să îl omoare, să îl facă praf. Ăsta este USR-ul, asta e realitatea pe care o avem astăzi. Nu e normal când e vorba de oameni, atacurile în politică le înțeleg că am crescut în politică, dar când e vorba de oameni trebuie să ai decență și bun simț. Că acolo în spatele vorbelor tale sunt problemele reale ale oamenilor. Nu sunt povești ca să ai tu o postare. Ei sunt campioni între ei, cum să posteze mai mult pe Facebook. Cât de nedemn de a fi numit clujean poți să fi ca să fi împotriva proiectelor mari ale Clujului, să le distrugi, să pui obstacole? Important e ce rămâne în urma noastră. Să rămână praful cum vrea USR-ul? USR-ul vrea să rămână praful după viața lor în politica din Consiliul Local sau din administrație”, a încheiat Boc.

