Cine sunt miniștrii propuși de USR? Citiți CV-urile lor!

Uniunea Salvați România (USR) și-a anunțat sâmbătă seara nominalizările pentru patru portofolii cheie în viitorul guvern condus de Ilie Bolojan. Propunerile au fost validate cu un procent covârșitor de 94% de către Comitetul Politic Național al partidului.

Cine sunt miniștrii propuși de USR? | Foto: PressHUB.ro

USR intră în noul guvern cu patru miniștri, desemnați sâmbătă cu un procent de 94% din voturile membrilor Comitetului Politic Național al USR, potrivit PressHUB.ro.



Cei patru miniștrii propuși pentru Cabinetul Bolojan sunt: Diana Buzoianu (Ministerul Mediului), Oana Țoiu (Ministerul Afacerilor Externe), Radu Miruță (Ministerul Economiei și Digitalizării), Ionuț Moșteanu (Ministerul Apărării și vicepremier).

Oana Țoiu – propusă pentru Ministerul Afacerilor Externe

Oana Țoiu este deputată din 2020, fostă vicepreședintă a Camerei Deputaților și fost secretar de stat în Ministerul Muncii, cu atribuții directe privind protejarea lucrătorilor români din străinătate. A contribuit în ultimii 10 ani la rețele internaționale de politici publice și conferințe de specialitate în UE și SUA. Este una dintre vocile ferme ale luptei pentru drepturile românilor din diaspora.

Are o formare internațională extinsă în diplomație și politici publice: Harvard Kennedy School of Government – program executiv „Applying Public Policy”; Friends of Europe – European Fellowship în Bruxelles, Dublin și Paris; German Marshall Fund of the US – bursieră în SUA, pe teme de competitivitate economică și securitate transatlantică; Open European Dialogue – membră în comitetul strategic 2023–2025, rețea cu politicieni din 30 de țări; Global Young MP Initiative (World Bank) – speaker la summiturile din Washington și Marrakesh; Young Politician Fellow – program al Ambasadei Israelului, pe teme economice și de apărare; Global Shapers (World Economic Forum) – reprezentantă a României în rețeaua globală din 100 de țări și invitată să reprezinte societatea civilă și mediul antreprenorial din România la Davos.

Este licențiată în Comunicare (FJSC, Universitatea București).

Diana Buzoianu – propusă pentru Ministerul Mediului

Diana Buzoianu este deputată USR și președinta Comisiei de Mediu de la Camera Deputaților. A studiat Dreptul la Universitatea din București, iar din Parlament a promovat legi pentru protejarea pădurilor, împotriva poluării, pentru un aer mai curat și ape mai curate. Este cazul legilor pentru protecția arborilor seculari, centura verde a Bucureștiului, înființarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, gestionarea deșeurilor provenite din activitățile de construire și desființare sau legea împotriva risipei alimentare.

Liviu – Ionuț Moșteanu – propus pentru Ministerul Apărării Naționale și vicepremier

Deputat de Argeș din 2016, lider al grupului parlamentar USR, membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară NATO. După o carieră de peste 20 de ani în mediul privat, a lucrat în Ministerul Transporturilor, ca secretar de stat în 2016 și consilier de ministru.

A urmat cursurile Universității „Politehnica” din București și a continuat studiile în domeniul Managementului la Universitatea Bioterra. Ulterior, a urmat un program de master „Filosofie, Politică și Economie (PPE)” în limba engleză la Facultatea de Filosofie a Universității din București.

Radu Miruță – propus pentru Ministerul Digitalizării și Economiei

Radu Miruță este deputat USR și președintele Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

Are un doctorat în rețele și software de telecomunicații cu procesare bazată pe conținut și certificare Cisco CCIE (scris), absolvent al Universității Politehnica București, Facultatea de Electronică și Telecomunicații și al Facultății de Drept. Autor a 14 lucrări științifice publicate și premiate internațional, cotate ISI, a predat la facultatea absolvită din cadrul Politehnicii București și a fost implicat în proiecte de cercetare în zona de rețele inteligente de telecomunicații și digitalizare. Susține conectarea digitală a statului, investițiile inteligente, transparentizarea companiilor de stat și crearea unui climat competitiv în economie. Are o carieră de peste 15 ani în domeniul telecomunicațiilor, lucrând pentru companii precum Cisco, Ericsson, Nokia, Cosmote și Orange atât în țară, cât și în străinătate.

