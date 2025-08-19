Podul Garibaldi, mărul discordiei în Cluj. Viceprimarul Dan Tarcea, răspuns pentru USR: „Podul provizoriu nu e un «moft».”

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, răspunde criticilor USR Cluj și afirmă că un pod temporar este o necesitate, nu un „moft”, până la finalizarea reconstruirii Podului Garibaldi.

Subiectul reconstruirii Podului Garibaldi din Cluj-Napoca a stâtrnit controverse în spațiul public | Foto: Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, răspude criticilor USR care afirmă că până la recostruirea Podului Garibaldi un pod provizoriu nu este necesar, ci direct un pod permanent.

„Am văzut că pentru unii politicieni, Podul Garibaldi nu este un proiect de infrastructură vital, ci doar o armă electorală. Doar că realitatea din teren nu poate fi schimbată cu postări pe Facebook. Viorel Băltărețu e exemplul perfect al politicianului de moment. Îmi aduc aminte foarte bine de ședința Consiliului Local din aprilie 2024, când am votat indicatorii pentru Podul Garibaldi. Atunci spunea că proiectul e «prea scump» și cerea retragerea lui de pe ordinea de zi. Azi îl vinde ca pe o «mare viziune». Două poziții opuse, același om, dar cu discurs schimbat după interesul de moment”, a transmis Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, într-o postare pe Facebook.

Viceprimarul Dan Tarcea: „Podul provizoriu nu e un «moft»”

Acesta afirmă că USR-ul clujean a demonstrat că nu își asumă nimic, critică orice și că promite imposibilul și că pentru acest partid, administrația nu ar însemna muncă, ci spectacol pe Facebook.

CITEȘTE ȘI:

Viceprimarul municipiului afirmă că un pod temporar reprezintă o soluție vitală pentru traficul din Cluj-Napoca până la finalizarea reconstruirii de la zero a Podului Garibaldi.

„Podul provizoriu nu e un «moft», ci singura soluție care asigură fluența traficului din Grigorescu și pentru toți cei care trec prin zonă pe perioada reconstruirii de la zero a Podului Garibaldi. Și trebuie spus clar: podul provizoriu nu înseamnă renunțarea la podurile permanente. Avem proiecte noi peste Someș, dar acestea nu se fac din vorbe, ci cu proiectare, avize și timp. Cine promite «poduri permanente imediat» minte cu bună știință”, a mai transmis viceprimarul Dan Tarcea.

USR Cluj critică podul privizoriu

Explicațiile acestuia vin în contextul în care, recent, USR Cluj, prin vocile lui Paul Helmer și Viorel Băltărețu, a criticat construirea unui pod provizoriu până la finalizarea reconstruirii podului Garbaldi.

Realizarea podului provizoriu de la Garibaldi generează controverse la nivel local: USR Cluj critică investiția, iar liberalii clujeni susțin că abordarea lipsită de constructivitate poate duce la „izolarea” cartierului Grigorescu.

În februarie 2025, Consiliul Local aproba indicatorii financiari pentru realizarea noului pod Garibaldi, o investiție necesară pentru modernizarea zonei și asigurarea unui acces sigur între cartierele municipiului.

De altfel, pe durata lucrărilor din zonă, șoferii vor putea utiliza un pod provizoriu, amplasat în zona străzii George Coșbuc, soluție menită să permită asigurarea circulației rutiere în siguranță.

USR Cluj nu se lasă și aduce în discuție specialiști care afirmă că nu este nevoie de un pod temporar.

„Noi suntem de părere că nu este necesar în calitate de specialiști să facem un pod provizoriu”, a afirmat Vlad Mihai, proiectant, citat de Paul Helmer consilier local Cluj-Napoca (USR), într-o postare pe Facebook.

În vreme ce Primăria caută de ani de zile un constructor care să vrea să se înscrie la licitația pentru lucrările la pod.

Podul Garibaldi, investiție prioritară. Valoarea crescuă de peste 6 ori din 2014 până în 2025

În 2019, proiectul de modernizare a fost scos la licitație de patru ori, însă nicio firmă nu a depus oferte. Ulterior, viceprimarul Dan Tarcea spunea că podul este încă funcțional și nu îi pune în pericol, în prezent, nici pe pietoni, dar nici pe șoferi.

Despre modernizarea Podului Garibaldi municipalitatea vorbește de circa 11 ani. Dacă în 2014 se estima că reabilitarea Podului Garibaldi costă 4,9 milioane lei, în 2017 valoarea totală a investiţiei a crescut la 7,1 milioane lei, iar în 2019 valoarea totală a investiției a ajuns la 8,7 milioane lei fără TVA (1,8 milioane euro).

Modernizarea Podului Garibaldi a fost estimată la 60,6 milioane de lei/circa 12 milioane de euro, cu o durată de implementare de 1 an și opt luni. Realizarea proiectului va ajuta la descongestionarea traficului prin configurarea podului la 4 benzi. Pe durata lucrărilor din zonă, șoferii vor putea utiliza un pod provizoriu, amplasat în zona străzii George Coșbuc.

Noul pod va avea o înălțime 22 de metri și va oferi noi facilități:

2 benzi de circulaţie auto de 3 m şi 2 benzi de circulaţie de 3,50 m (cele marginale);

2 zone pentru parapet rutier de 0.45 m fiecare;

2 piste pentru biciclişti de 1.5 m fiecare;

2 trotuare pietonale de 2.25 m fiecare;

2 zone pentru parapet pietonal de 0.3 m fiecare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: