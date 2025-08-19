Modernizarea podului Garibaldi stârnește controverse: PNL Cluj acuză USR de demagogie: „Clujenii merită soluții, nu populism ieftin”.

Realizarea podului provizoriu de la Garibaldi generează controverse la nivel local: USR Cluj critică investiția, iar liberalii clujeni susțin că abordarea lipsită de constructivitate poate duce la „izolarea” cartierului Grigorescu.

În februarie 2025, Consiliul Local aproba indicatorii financiari pentru realizarea noului pod Garibaldi, o investiție necesară pentru modernizarea zonei și asigurarea unui acces sigur între cartierele municipiului.

De altfel, pe durata lucrărilor din zonă, șoferii vor putea utiliza un pod provizoriu, amplasat în zona străzii George Coșbuc, soluție menită să permită asigurarea circulației rutiere în siguranță.

Instalarea podului provizoriu a fost criticată de USR Cluj, care susține că proiectul de modernizare a fost abandonat. PNL Cluj reacționează și arată că închirierea unui pod provizoriu pe durata lucrărilor la Podul Garibaldi este o soluție necesară, acuzând USR de populism.

PNL Cluj: „USR propune izolarea unui cartier întreg”

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook, vicepreședintele USR Cluj, George Trif, critică soluția administrației locale de a închiria un pod provizoriu, investiție estimată la 8 milioane de lei, până la realizarea lucrărilor de modernizare la Podul Garibaldi.

„Dacă a revenit podul Garibaldi în atenția publică, merită discutată soluția administrației locale de a închiria un pod provizoriu cu 8.000.000 de lei (1.6 mil. €, 21% din costurile de lucrări) din bani publici. O soluție temporară, care va dispărea în 6 luni”, susține George Trif (USR Cluj) în mesajul său.

Liberalii clujeni au reacționat rapid, arătând că podul provizoriu nu este o investiție „de lux”, ci o măsură de urgență indispensabilă.

„Declarațiile consilierului local USR, referitoare la soluția podului provizoriu de la Garibaldi, arată foarte clar ce fel de politică face USR: mult zgomot, multe poze pe Facebook, dar zero soluții pentru oameni”, se arată în poziția oficială a PNL Cluj publicată pe pagina de Facebook.

Închirierea unui pod provizoriu pe durata lucrărilor la Podul Garibaldi este singura măsură care împiedică izolarea unui cartier întreg și colapsul traficului din zona centrală.

„Fără această intervenție, mii de clujeni ar fi rămas blocați zilnic, iar orașul ar fi intrat în haos. Nu poți să spui că reprezinți comunitatea și, în același timp, să ignori nevoile de zi cu zi ale oamenilor care trebuie să ajungă la muncă, la școală sau la spital”, semnalează PNL Cluj în mesajul citat.

PNL Cluj acuză USR de demagogie și politică „de Facebook”.

„USR-ului nu-i pasă de oameni. Propune izolarea unui cartier întreg, doar pentru a-și face imagine pe social media. În loc să înțeleagă realitatea și nevoile de zi cu zi ale clujenilor, USR preferă să facă scandal și să dea lecții teoretice.(...). E ușor să faci politică de opoziție de pe margine și să cauți like-uri. E greu să fii în teren, să iei decizii rapide și să îți asumi costuri pentru ca orașul să funcționeze. Noi facem administrație, ei fac spectacol”.

După cum arată liberalii clujeni, oamenii au nevoie de soluții, nu de „populism ieftin”.

„Podul provizoriu garantează că orașul nu se blochează, iar în paralel proiectele mari și permanente continuă. Asta înseamnă responsabilitate”, transmite PNL Cluj.

Podul Garibaldi, investiție prioritară

Modernizarea Podului Garibaldi a fost estimată la 60,6 milioane de lei/circa 12 milioane de euro, cu o durată de implementare de 1 an și opt luni. Realizarea proiectului va ajuta la descongestionarea traficului prin configurarea podului la 4 benzi. Pe durata lucrărilor din zonă, șoferii vor putea utiliza un pod provizoriu, amplasat în zona străzii George Coșbuc.

Noul pod va avea o înălțime 22 de metri și va oferi noi facilități:

*2 benzi de circulaţie auto de 3 m şi 2 benzi de circulaţie de 3,50 m (cele marginale);

*2 zone pentru parapet rutier de 0.45 m fiecare;

*2 piste pentru biciclişti de 1.5 m fiecare;

*2 trotuare pietonale de 2.25 m fiecare;

*2 zone pentru parapet pietonal de 0.3 m fiecare.

