Cât mai rezistă Podul Garibaldi? Podul așteaptă modernizarea de 11 ani! Contract de 12 mil. €.

Modernizarea Podului Garibaldi, adusă în discuție de municipalitate încă din 2014, pare să intre în linie dreaptă. Șase firme „se bat” pentru contractul de 12 milioane de euro.

Podul Garibaldi este tranzitat zilnic de mii de mașini, fiind singura conexiune cu cartierul Grigorescu |Foto: arhivă monitorulcj.ro

Despre modernizarea Podului Garibaldi municipalitatea vorbește de cel puțin 11 ani de zile. În tot acest timp, lucrările nu au început, dar valoarea investiției a crescut de peste șase ori.

Pe durata lucrărilor la Podul Garibaldi, clujenii vor putea folosi podul provizoriu ce va fi instalat pentru a nu afecta circulația.

„Ieri (luni – n.r.) a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru refacerea Podului Garibaldi. Podul Garibaldi va fi demolat și va fi construit un pod nou. Între timp trebuie să facem un pod provizoriu care să asigure ieșirea și intrarea în cartier. Avem șase ofertanți pentru acest pod. Colegii mei sunt la evaluarea ofertelor, ieri au fost deschise, au 60 de zile lucrătoare să poată face evaluarea. În funcție de cât de repede răspund companiile la solicitări, clarificări, avem termenul de finalizare. Și aici avem autorizația de construire, avem proiectul tehnic, practic discutăm doar de licitația de execuție. Termenul de 60 de zile poate fi prelungit cu încă 30 de zile dacă companiile nu răspund. Este foarte important cum răspund la clarificări companiile. Una e să ai o singură firmă sau două care depun ofertele și alta e să ai șase companii. Mă bucur că avem șase firme că ai de unde să alegi și componenta de preț și componenta de calitate, dar e o presiune mai mare pe cei care fac evaluarea”, a spus Dan Tarcea, la un post de radio local.

Cele șase firme care au depus oferte pentru Podul Garibaldi sunt: Tehnodomus SRL, Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL CLuj, Transilvania Grand Construct, Nord Conforest, Geiger Transilvania SRL și Asocierea Freyrom - Procons Group.

Valoarea investiției a crescut de peste șase ori din 2014 până în 2025

În 2019, proiectul de modernizare a fost scos la licitație de patru ori, însă nicio firmă nu a depus oferte. Ulterior, viceprimarul Dan Tarcea spunea că podul este încă funcțional și nu îi pune în pericol, în prezent, nici pe pietoni, dar nici pe șoferi.

Despre modernizarea Podului Garibaldi municipalitatea vorbește de circa 11 ani. Dacă în 2014 se estima că reabilitarea Podului Garibaldi costă 4,9 milioane lei, în 2017 valoarea totală a investiţiei a crescut la 7,1 milioane lei, iar în 2019 valoarea totală a investiției a ajuns la 8,7 milioane lei fără TVA (1,8 milioane euro).

În 2025, valoarea proiectului a fost estimată la 60,6 milioane lei/circa 12 milioane de euro. Durata de implementare a proiectului este de 1 an și opt luni. Proiectul va contribui la descongestionarea traficului și va oferi noi facilități pentru bicicliști și pietoni.

Podul vechi se demolează

Circulația pe pod va fi întreruptă, deoarece podul existent va fi demolat complet. De altfel, pe durata lucrărilor din zonă, șoferii vor putea utiliza un pod provizoriu, amplasat în zona străzii George Coșbuc.

Podul a fost construit în anii 1960-1962 de către Întreprinderea de Construcţii Căi Ferate Cluj. De la data execuţiei podului, nu s-au realizat reparaţii capitale sau lucrări de întreţinere, realizându-se doar vopsirea parapetelor pietonale şi lucrări de refacere a căii pe pod.

Pod cu patru benzi, trotuare și piste de biciclete

Podul nou construit ar urma să aibă următoarele caracteristici:

2 benzi de circulaţie auto de 3 m şi 2 benzi de circulaţie de 3,50 m (cele marginale);

2 zone pentru parapet rutier de 0.45 m fiecare;

2 piste pentru biciclişti de 1.5 m fiecare;

2 trotuare pietonale de 2.25 m fiecare;

2 zone pentru parapet pietonal de 0.3 m fiecare;

Proiectul privind construirea noului Pod Garibaldi este complementar investiției realizate de administrația locală prin care Piața 14 Iulie devine centru de cartier pentru cartierul Grigorescu, prin realizarea unei modernizări continue în zona specificată, mobilitatea urbană și amenajarea exterioară urbană fiind unitară ca rezultat.

