Cine taie panglica la drumul expres de la Tureni? Remus Lăpușan: „Să păstrăm decența în asumarea unui proiect așteptat de clujeni”.

Drumul expres de la Tureni, construit de Dimex și CON-A, urmează să fie deschis, joi, traficului rutier. După cum semnalează deputatul Remus Lăpușan, politicienii ar trebui să păstreze o oarecare decență în asumarea meritelor pentru acest proiect: „Nu e vorba de un concurs de imagine”, spune social-democratul clujean.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), în vizită pe șantierul drumului expres de la Tureni, în noiembrie 2024: „Drumul expres de la Tureni salvează o bună parte din traficul din Turda și Cluj-Napoca, oferind o alternativă de ocolire a celor două municipii”|Foto: Remus Lăpușan

Deschiderea drumului expres de la Tureni va avea un impact major în ceea ce privește descongestionarea traficului din municipiul Cluj-Napoca.

Circulația pe cei 5 kilometri ai Drumului Expres DEx4 care leagă Autostrada A3 de DN1 pe lângă Tureni se va deschide, cel mai probabil, joi, potrivit estimărilor oficiale.

Remus Lăpușan: Cetățenul, cel care plătește salariile politicienilor, îndreptățit să taie panglica

Finalizarea lucrărilor la DEx4 – drumul de legătură dintre A3 și DN1 (Tureni) atrage deja „apetitul” pentru asumarea paternității în rândul nostru politicienilor, semnalează deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

Drumul expres de la Tureni, cu o lungime de peste 5 kilometri, reprezintă un proiect mult mai relevant pentru Cluj decât alți 50 de kilometri din alte zone ale țării.

„Totuși, cred că ar trebui să păstrăm o oarecare decență în asumarea cu fast a meritelor pentru 5,02 km de drum”, spune parlamentarul Remus Lăpușan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Deputatul social-democrat clujean formulează două întrebări pertinente în cazul proiectului drumului expres de la Tureni: Cine este îndreptățit să taie panglica și cine își asumă paternitatea proiectului?

După cum arată Remus Lăpușan, mini-centura de la Tureni salvează o bună parte din traficul din Turda și Cluj-Napoca, oferind o alternativă de ocolire a celor două municipii, iar șoferii nu vor mai fi nevoiți să piardă zeci de minute în trafic – aspect cu adevărat important pentru oameni.

„Cine are probitatea morală să taie panglica? Cetățeanul – cel care ne plătește salariile, nouă, politicienilor. Dacă am fi vorbit despre 300 de kilometri de autostradă finalizați pe an, oriunde în această țară, atunci, poate, am fi avut și noi, politicienii, dreptul la foarfecă și panglică.

Cine ar trebui să-și asume paternitatea drumului expres? De la fostul ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu – actual președinte PSD – până la primarii din Turda, Tureni și Cluj-Napoca. Aici nu e vorba de un concurs de imagine, ci despre o realitate care nu ar trebui să producă breaking news”, notează Remus Lăpușan în mesajul citat.

„Suntem restanți cu sute de kilometri de autostradă”

Realizarea celor 5 kilometri de drum expres „nu este despre descoperirea vieții pe Marte”, spune Remus Lăpușan, însă „importanța lucrării este invers proporțională cu lungimea ei. Practic, ea salvează o bună parte din traficul din Turda și Cluj-Napoca, oferind o alternativă de ocolire a celor două municipii.

Nici foarfeca, nici panglica și nici paternitatea nu-mi sunt dragi, mai ales când știu că suntem restanți cu sute de kilometri de autostradă. Știu doar că am fost prezent pe teren în timpul lucrărilor, alături de specialiști, pentru a urmări stadiul proiectului, și recomand tuturor clujenilor și celor care tranzitează Clujul să folosească această nouă rută!”, adaugă deputatul clujean Remus Lăpușan.

Drumul expres de la Tureni care conectează Clujulul la A3, prin DN!, a fost realizat de asocierea de constructori români și spanioli condusă de Dimex 2000 SRL – CON A, și a fost finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

