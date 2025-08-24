Sondaj INSCOP. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan sunt politicienii care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor, potrivit unui sondaj INSCOP.

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan sunt politicienii care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor |Foto: Nicușor Dan- Facebook

Sondajul INSCOP, realizat la comanda PNL, arată că pe primul loc în topul încrederii raportate la totalul populației se află Nicușor Dan, cu 41,6%, urmat îndeaproape de Ilie Bolojan, cu 41,2%.

Pe următoarele poziții se situează Daniel Băluță (PSD), Gabriela Firea și Călin Georgescu, fiecare cu 27,1%, apoi Ciprian Ciucu (PNL)- 25,3%, George Simion (AUR)- 19,3%, Cătălin Drulă (USR)- 15,7% și Anca Alexandrescu- 13,6%.

În ceea ce privește notorietatea, cei mai cunoscuți politicieni sunt Nicușor Dan -98,9% și Gabriela Firea- 98,7%, urmați de Călin Georgescu- 97,9%, George Simion- 97,3% și Ilie Bolojan- 97%.Daniel Băluță are o cotă de încredere de 76,3%, Cătălin Drulă – 67,2%, Anca Alexandrescu -64,8%, iar Ciprian Ciucu – 53,9%.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda PNL. Acesta a fost realizat în București în luna august 2025. Au participat 1.107 respondenți, eroare de +/-2,9%.

