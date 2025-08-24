„Litoralul pentru toți” începe de la 1 septembrie, cu tarife mai mici cu până la 60%

Cea de-a 47-a ediție a programului „Litoralul pentru toți” se desfășoară între 1 și 30 septembrie 2025, perioadă în care turiștii pot achiziționa vacanțe pe litoral la prețuri reduse cu până la 60% față de vârful sezonului estival.

Cea de-a 47-a ediție a programului „Litoralul pentru toți” se desfășoară între 1 și 30 septembrie 2025 | Foto: depositphotos.com

Programul, inițiat în 2002 ca o ofertă socială pentru pensionari și studenți, este astăzi deschis tuturor, pe principiul „primul venit – primul servit”, notează Agerpres.ro. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), zeci de mii de români profită anual de aceste oferte, care prelungesc sezonul estival și fac litoralul accesibil unui public mai larg.

„Dacă în 2004 exista un singur hotel all inclusive pe litoral, astăzi avem peste 50. Programul este unic în România și este susținut exclusiv de mediul privat, fără bani de la buget”, a declarat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT.

Conform Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), tarifele pornesc de la 53 lei/noapte/persoană, iar turiștii pot rezerva atât direct la hoteluri, cât și prin agenții partenere, inclusiv cu vouchere de vacanță.

Agențiile de turism vin cu pachete variate:

în Mamaia, un sejur de 5 nopți la un hotel de 3 stele cu mic dejun inclus costă de la 75 lei/persoană/noapte;

în Eforie Nord, prețurile pornesc de la 80 lei/noapte la 2 stele, iar la 3 stele all inclusive ajung la 237 lei/noapte;

în Jupiter și Venus, tarifele pentru hoteluri de 3 stele, cu mic dejun, se situează între 126 și 172 lei/noapte;

în Saturn, la 5 stele, prețul este de 219 lei/persoană/noapte, iar în Mangalia, de la 159 lei/persoană/noapte.

Organizatorii estimează o cerere crescută față de anul anterior, în special pentru prima jumătate a lunii septembrie, când locurile se epuizează rapid.

Foto: depositphotos.com

