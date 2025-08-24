CFR Cluj, din nou înfrântă! 4-1 în confruntarea cu Oțelul Galați

CFR Cluj a pierdut meciul disputat în deplasare cu Oțelul Galați, scor 4-1, în etapa a 7-a a Superligii României.

Înfrângerea vine după demisia antrenorului Dan Petrescu, iar echipa clujeană se află pe locul 12 în clasamentul Superligii, cu 5 puncte în 6 meciuri.

Patrick Fernandes a deschis scorul pentru Oțelul Galați în minutul 25, profitând de greșeala apărării clujene. Înainte de pauză, acesta a mai marcat un gol. În repriza a doua, Fernandes și-a completat hat-trick-ul printr-un gol în minutul 55.

CFR Cluj a redus diferența în minutul 71 prin Meriton Korenica, însă fără succes, Ștefan Bană marcând al patrulea gol pentru Oțelul Galați.

Oțelul Galați urcă pe locul 8, cu 6 puncte din tot atâtea partide. Rezultatul crește presiunea asupra formației clujene de a-și regăsi stabilitatea și forma în următoarele etape.

