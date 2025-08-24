Numărul beneficiarilor de indemnizație pentru creșterea copilului a scăzut cu peste 2.000 în iulie 2025

Numărul persoanelor care primesc indemnizație pentru creșterea copilului a înregistrat o ușoară scădere în luna iulie 2025, arată datele oficiale.

Potrivit statisticilor, 149.204 beneficiari au încasat acest drept social, cu 2.045 mai puțini decât în luna iunie. Comparativ cu luna precedentă, diminuarea este de 1,36%, ceea ce reflectă o tendință descendentă în evoluția numărului total de persoane care beneficiază de acest sprijin financiar.

„În iulie 2025, 149.204 persoane au primit indemnizația pentru creșterea copilului, față de 151.249 în luna iunie, ceea ce înseamnă o scădere de 2.045 de beneficiari, respectiv minus 1,36%”, a precizat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), citată de AGERPRES.

Indemnizația pentru creșterea copilului este una dintre principalele forme de sprijin acordate de stat părinților aflați în concediu, până la împlinirea vârstei de doi ani, sau trei ani, în cazul celor cu dizabilități.

