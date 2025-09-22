Un cetățean columbian care plănuia sabotaje în România la comanda Rusiei, condamnat definitiv de Înalta Curte

Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer, la comanda Rusiei, obiective strategice din România, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare.

Cetățeanul columbian, reținut de DIICOT în iulie 2024 și care acționa în favoarea Rusiei, venise în România să execute acte de sabotaj.

Luis Alfonso Murillo Diosa făcea parte dintr-o rețea extinsă de sabotori care viza țări europene, controlată prin interpuși de serviciile secrete ruse, potrivit SRI.

Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer, la instigarea unei persoane rezidente în Rusia, obiective strategice din România, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, informează Agerpres.ro

Instanța supremă a respins apelul columbianului, fiind menținută sentința dată în iunie 2025 de Curtea de Apel București.

Pe 13 noiembrie 2024, cetățeanul columbian, în vârstă de 34 de ani, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunii de acte de diversiune sub forma tentativei

Anchetatorii susțin că Murillo Diosa Luis Alfonso s-a deplasat pe teritoriul României în luna iulie 2024, cu intenția de a comite acte de diversiune, la instigarea unei persoane din Rusia.

Bărbatul intenționa să arunce în aer obiective strategice din România

El intenționa să arunce în aer obiective situate în proximitatea unui complex din județul Ilfov unde se aflau un depozit de deșeuri reciclabile, precum și două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare/măsurare gaze naturale.

„Pe parcursul lunii iulie 2024, la instigarea unei persoane, cetățean străin rezident în Federația Rusă, bărbatul ar fi desfășurat o activitate intensă de documentare pentru punerea în aplicare a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective din România, toate prezentând importanță deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională.

În perioada 28 - 30 iulie 2024, fiind prezent fizic pe teritoriul României, bărbatul de 34 de ani ar fi procedat la efectuarea recunoașterii obiectivelor pe care ar fi intenționat să le distrugă prin incendiere/explozie, la identificarea căilor de acces și de retragere ale obiectivelor vizate, obiective situate în proximitatea unui complex din județul Ilfov, unde s-ar fi aflat un depozit de deșeuri reciclabile, precum și două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare/măsurare gaze natural”, anunța, la acea vreme, Poliția Română.

De asemenea, columbianul ar fi realizat fotografii și filmări ale respectivelor obiective.

Procurorii au identificat și traseul urmat de columbian pentru a ajunge în România.

„Din cercetări a reieșit că, în dimineața de 28 iulie 2024, bărbatul de 34 de ani ar fi ajuns pe un aeroport din București, călătorind cu avionul, pe ruta Medellin, Columbia - Madrid, Spania - Mykonos, Grecia - București, Otopeni, ulterior deplasându-se la un hotel din municipiul București.

La data de 29 iulie 2024, acesta s-ar fi deplasat de la hotel într-o localitate din județul Ilfov, în zona unui complex unde s-ar afla un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului, precum și o stație de reglare/măsurare gaze naturale, acesta având sarcina trasată de către persoana menționată anterior de a efectua o misiune de recunoaștere a zonei și de efectuare a unor fotografii”, explică anchetatorii.



Bărbatul a efectuat stagiul militar în cadrul forțelor armate columbiene, fiind instruit în activități de culegere de informații, cercetare - documentare.



Conform anchetatorilor, columbianul cunoștea obiectivele misiunii pe care ar fi avut-o de executat în România, iar căutările efectuate prin intermediul internetului (substanțe și ingrediente de uz civil accesibile pe piața liberă), coroborate și cu pregătirea sa militară și cu unele materiale video accesate în mediul online - fabricarea unor dispozitive explozive/incendiare, confirmă sarcinile primite de la persoana de legătură, precum și intenția sa de a proceda la distrugerea unor obiective din România prin explozii, incendieri ori alte modalități, fapte de natură să pună în pericol securitatea națională prin raportare la obiectivele vizate - sonde de petrol, stație de reglare/măsurare gaze naturale, depozite de mase plastice.



El nu a reușit să-și pună planul în aplicare, datorită intervenției polițiștilor, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Rețea extinsă de sabotori viza ținte de pe teritoriul UE

În ianuarie 2025, Serviciul Român de Informații (SRI) semnala că intenția lui LUIS ALFONSO MURILLO DIOSA de derulare a unor acțiuni de sabotaj în România în baza unui instructaj prestabilit, cu indicarea explicită a țintelor (pe fotografii primite anterior pe telefon), a fost stabilită cu certitudine.

„Datele obținute de SRI în investigarea informativă confirmă afilierea cetățeanului columbian la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată prin interpuși de serviciile secrete ruse. Concluziile SRI și evaluările serviciilor partenere europene validează caracterul concertat și coordonat de pe teritoriul Federației Ruse al operațiunilor”, se arăta în informarea publicată de SRI la începutul acestui an.

Modul de operare specific serviciilor rusești este evidențiat de implicarea unui proxy - cu rol de organizator și recrutor de pe platforme de socializare virtuală -, care realizează și plătește în avans rezervările pentru deplasare și cazare și indică (pe aplicații criptate) tipul de misiune, destinația și țintele.

„Sabotorul era instruit să comunice periodic și să documenteze personal întregul ciclu de activități pe care urma să le deruleze, certificându-le prin transmiterea unor imagini cu repere specifice care să confirme faptul că persoana acționa conform instructajului primit”, potrivit sursei citate.

„Întrucât sabotorul a fost reținut și nu a mai putut comunica cu coordonatorii, aceștia au fost induși în eroare de faptul că, în aceeași perioadă, la 01.08.2024, a avut loc un incendiu cauzat de un scurtcircuit, însă în localitatea Bragadiru din județul Teleorman.

Astfel, canale de Telegram rusești au prezentat, în mod fals și cu imagini de la alte incendii, operațiunea ce viza locația din localitatea Bragadiru, Ilfov, identificată ca facilitate implicată în susținerea efortului de război al Ucrainei, acțiunea fiind atribuită unei grupări ucrainene de rezistență ce a distrus prin incendiere un „centru logistic unde era stocat combustibil ce urma să ajungă în Ucraina”.

Informațiile au fost dezmințite în mass-media românească, la momentul respectiv, ca urmare a unor comunicate oficiale emise de autoritățile române, declara SRI la acea vreme.

