Finală românească la Transylvania Open Cluj: Sorana Cîrstea vs. Emma Răducanu

Finala turneului de tenis Transylvania Open 2026 de la Cluj-Napoca se va juca între Sorana Cîrstea și jucătoare cu origini din România, Emma Răducanu.

Emma Răducanu și Sorana Cîrstea, în finala Transylvania Open 2026 la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Finala turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, se va juca astăzi, sâmbătă, 7 februarie 2026, între românca Sorana Cîrstea și britanica Emma Răducanu.





În prima semifinală, Emma Răducanu, principala favorită, a avut un meci greu cu revelația ucraineană Oleksandra Olinikova, de care a trecut cu 7-5, 3-6, 6-3, după aproape trei ore de joc (2 ore și 48 de minute).

În schimb, în cea de-a doua semifinală, Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a reușit o victorie facilă, 6-0, 6-3 cu ucraineanca Daria Snigur (23 ani, 144 WTA), după numai 56 de minute.

Răducanu (23 ani, 30 WTA) a câștigat singurul său meci direct cu Cîrstea, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.



Cele două finaliste și-au asigurat câte 22.125 de dolari și 163 de puncte WTA.



Kamila Rahimova (Uzbekistan) și Sara Sorribes Tormo (Spania) s-a calificat în finala de dublu, după 6-2, 6-7 (6/8), 11-9 cu perechea Veronika Erjavec (Slovenia)/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

