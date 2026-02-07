Țeapa care poate lăsa părinții fără bani. Cum acționează escrocii?

Escrocii folosesc o nouă metodă de înseșlătorie extrem de convingătoare. Acestă schemă vizează părinții.

Escrocii țintesc părinții printr-o nouă înșelătorie | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Autoritățile au atras atenția cu privire la un nou tip de escrocherie.

A apărut încă o metodă prin care escrocii vor să înșele oamenii.

Ei se folosesc de inteligența artificială pentru a clona vocea copiilor și îi sună pe părinți. Cu doar câteva secunde de conținut audio de pe rețele de socializare, infractorii pot crea o voce realistă.

Scenariul este mereu unul de urgență.

„Am avut un accident…”; „Ajută-mă, te rog! Am nevoie de bani. Acum!”

Vor încerca mereu să vă determine prin panică.

Ce vor? Bani. Rapid. Fără să te lase să gândești.

Ce faci dacă te sună prin „metoda accidentul”, varianta AI?

Închizi imediat

Suni persoana care îți cere ajutorul (de multe ori, cineva foarte drag) pe numărul cunoscut

Nu trimiți bani

Nu oferi date personale sau bancare

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: