Început de weekend călduros la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 7 februarie 2026.
La Cluj-Napoca, temperatura va fi de primăvară, sâmbătă, 7 februarie 2026.Clujenii vor avea parte de o vreme plăcută, sâmbătă, 7 februarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
Temperatura maximă va fi de 9 grade Celsius, la Cluj-Napoca, sâmbătă, 7 februarie 2026.
Temperatura minimă va fi de 0 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult noros.
Viteza vântului va fi de 7 metri pe secundă.
