Început de weekend călduros la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 7 februarie 2026.

La Cluj-Napoca, temperatura va fi de primăvară, sâmbătă, 7 februarie 2026.

Clujenii vor avea parte de o vreme plăcută, sâmbătă, 7 februarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Temperatura maximă va fi de 9 grade Celsius, la Cluj-Napoca, sâmbătă, 7 februarie 2026.

Temperatura minimă va fi de 0 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros.

Viteza vântului va fi de 7 metri pe secundă.

