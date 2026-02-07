300 milioane de euro, spălare de bani din droguri, inclusiv cu imobiliare cumpărate la Cluj. Patru persoane, arestate preventiv.

Autoritățile clujene au efectuat percheziții în București și Satu Mare într-un dosar care vizează destructurarea unei rețele infracționale specializată în trafic de droguri, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri.

300 mil. euro, bani spălați prin imobiliare cumpărate inclusiv la Cluj | Foto: IPJ Cluj

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.I.C.O.T.) - Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la data de 3 februarie 2026, 10 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Satu Mare, într-o cauză ce privește săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, transportul, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc și mare risc, spălarea banilor, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

300 mil. euro, spălare de bani română-franceză, inclusiv cu apartamente cumpărate la Cluj-Napoca

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, începând cu anul 2018, patru persoane, cetățeni români, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obținerii de importante beneficii materiale din «albirea» unor sume de bani provenite din infracțiuni. Astfel, membrii ar fi înființat mai multe entități juridice de tipul antreprenor individual și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.), pe teritoriul Franței, societăți prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani, obținute din traficul de droguri de risc și mare risc, pe care le-ar fi transferat prin mai multe conturi bancare ale unor firme, controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze proveniența ilicită”, se arată într-o informare trimisă vineri, 6 februarie 2026 de IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, membrii grupării ar fi creat un circuit financiar fictiv în cadrul căruia ar fi facturat nereal prestări servicii între diverse entități juridice de pe teritoriul Uniunii Europene în scopul schimbării destinației unor fonduri financiare, existente în patrimoniul firmelor, cu consecința imediată a diminuării bazei impozabile aferentă calculării taxelor și impozitelor datorate Bugetului Uniunii Europene și implicit în denaturarea rezultatelor financiare ale firmelor implicate.



Cercetările au reliefat că, prin conturile bancare ale entităților juridice implicate s-ar fi derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro, iar o parte din aceste sume de bani ar fi fost reintroduse în circuitul comercial pentru a se ascunde proveniența lor, fiind investite în bunuri imobiliare situate în municipiile Cluj-Napoca, București și Satu Mare, imobile achiziționate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracțional organizat.

În urma perchezițiilor efectuate de către polițiști, la data de 3 februarie 2026, au fost descoperite și ridicate documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, 4 ceasuri purtând numele unei mărci de lux, peste 23.000 de euro, suma de 65.700 de euro formată din bancnote susceptibil a fi contrafăcute, precum și alte mijloace de probă. Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele a 4 dintre persoane, cetățeni români, la data de 4 februarie 2026, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curților de Apel Oradea și București au dispus măsura arestării preventive a acestora.

În urma cooperării cu omologii francezi, s-a stabilit că membrii grupării ar fi fost sprijiniți în activitatea infracțională de alte trei persoane, cetățeni români.

„De asemenea, autoritățile judiciare din Paris desfășoară cercetări privind o largă rețea de spălare a banilor care ar viza și membrii grupării de criminalitate organizată de origine română. În vederea documentării activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și din Franța au semnat, în octombrie 2025, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - J.I.T. (Joint Investigation Team). Concomitent cu acțiunea desfășurată pe teritoriul României, autoritățile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară și au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane cercetate”, mai arată sursa citată.

La acțiunea din România au participat și polițiști francezi din cadrul Police Nationale - Direction de la Police Judiciaire. Audierile s-au desfășurat la sediile D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj și Structura Centrală.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: