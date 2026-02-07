Weekend de foc pentru echipele Universității Cluj: Derby cu CFR și meciuri importante de baschet și handbal feminin și masculin

Echipele Universității Cluj au meciuri importante în weekend-ul 7-8 februarie 2025.

Pe lângă derby-ul Clujului cu CFR de astăzi, sâmbătă 7 februarie 2026, de la ora 20.00 pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din cartierul Gruia, celelalte echipe care reprezintă Universitatea Cluj la alte sporturi vor avea meciuri importante în acest sfârșit de săptămână.

Meciuri de foc pentru echipele Universității Cluj

La bachcet masculin, U-Banca Transilvania Cluj se află în fața ultimului meci din sezonul regulat al Ligii Adriatice, ce va avea loc sâmbătă, 7 ianuarie, împotriva echipei Borac Čačak, în deplasare, de la 19.00. Competiția va continua cu Top 8, fază în care „studenții” vor lua startul după pauza rezervată meciurilor echipelor naționale din preliminariile CM 2027.

Sistemul competițional prevede ca în Top 8, echipele venite din Grupa A să joace doar împotriva echipelor venite din Grupa B, și vice-versa. Mai exact, U-BT va juca tur-retur doar cu echipele de pe primele patru locuri din Grupa B, ceea ce va aduce alte opt partide pentru echipa noastră în competiția în care mare parte din formații provin din spațiul ex-iugoslav.

La baschet va juca și echipa feminină, însă acasă la Cluj, tot astăzi, 7 februarie 2026, de la aceeași oră: 19.00, împotriva CS Rapid București, la Sala Sporturilor „Horia Demian”, în Liga Națională de Baschet Feminin Banca Transilvania, etapa a 17-a.

Înaintea acestui meci, „studentele” ocupă poziția a cincea în clasamentul național, cu 23 de puncte, la trei puncte distanță față de adversara directă Rapid, care este pe locul al treilea.

Cei care nu vor fi prezenți fizic în sală, dar doresc să urmărească meciul o pot face GRATUIT pe canalul oficial de YouTube al Federației Române de Baschet (FRB TV). AICI este link-ul pentru transmisiunea oficială.

Tot la feminin, „U” Cluj are meci acasă și la handbal, împotriva CSU Reșița, mâine, duminică, 8 februarie 2026, de la ora 13.00, la Sala Sporturilor „Horia Demian”.

Rămânem în Sala Sporturilor duminică, deoarece va urma meciul de handbal masculin, unde Universitatea Cluj întâlnește CS Dinamo București, de la ora 16.00, în Liga Zimbrilor (Liga Națională).

Înainte acestei partide, „U” este pe locul al 9-lea, cu 6 puncte, iar Dinamo este pe treapta a doua a podiumului cu 16 puncte.

