Nistor încinge atmosfera înainte de derby-ul Clujului: „Suporterii de la CFR nu se compară cu cei de la U”.

Mijlocașul celor de la „U”, Dan Nistor a prefațat derby-ul Clujului cu CFR.

Dan Nistor de la „U” Cluj speră la o victorie în derby-ul cu CFR | Foto: FC Universitatea Cluj

Veteranul Nistor a spus că ambele echipe trec printr-o perioadă foarte bună, cu multe victorii, însă speră ca „Șepciile roșii” să obțină victoria.

„Va fi un meci important, mai ales pentru suporterii noștri și sper să fim destul de deștepți la ora meciului încât să câștigăm. Ei au jucători foarte importanți și foarte buni, iar Korenica se numără printre ei. E un jucător foarte interesant și mie îmi place mult, trebuie să avem foarte mare grijă la el.

Jucând și la Dinamo, cred că acest derby se asemănă puțin cu Steaua-Dinamo, atât că la suporteri nu prea rivalizăm. Se vor supăra pe mine puțin cei de la CFR pentru că am zis asta. Celor noi veniți o să le punem niște videoclipuri să vadă și ei ce atmosferă vor crea suporterii noștri”, a declarat „decarul” Universității.

Coordonatorul de joc al „studenților” a vorbit și despre perioada încărcată care urmează.

„„Nu e un meci decisiv, pentru că mai sunt etape după. Este foarte importantă pentru noi săptămâna aceasta, pentru că, după partida cu CFR, avem meciul din Cupă pe care trebuie să-l câștigăm pentru a ne califica și apoi următorul meci din campionat, cu cei de la Csikszereda. Dacă vom obține patru puncte plus o calificare în Cupa României, lucrurile vor fi pe făgașul normal”, a mai spus Dan Nistor,

