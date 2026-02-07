Sorana Cîrstea a câștigat la pas finala de vis de la Transylvania Open Cluj contra Emmei Răducanu

Sorana Cîrstea s-a impus, în două seturi, sâmbătă, 7 februarie 2026, la Transylvania Open Cluj, împotriva Emmei Răducanu.

Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open 2026, la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Finala de vis de la Cluj-Napoca a fost una scurtă, deoarece Sorana Cîrstea (35 de ani) a câștigat meciul într-o manieră dominantă.

Primul set a fost unul alb, fără istoric, câștigat de bucureșteancă scor 6-0.

Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open 2026 la BTarena Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

În al doilea set, Emma Răducanu (23 de ani) a încercat să intre în joc, însă jucătoarea britanică cu origini române a reușit doar două game-uri, iar Sorana a câșigat cu 6-2 cel de-al doilea set și a cucerit trofeul Transylvania Open 2026 la BTarena (Sala Polivalentă) din Cluj-Napoca, în fața a peste 4.000 de spectatori prezenți în tribune.

Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, relaxate la discuții după finala de la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Astfel, de la prima ediție a turneului și până acum, Sorana Cîrstea a devenit prima jucătoare româncă triumfătoare aici la proba de simplu.

Cîrstea a fost recompensată cu un cec de 37.390 de dolari și 250 de puncte WTA, iar Răducanu a primit 22.125 de puncte și 163 de puncte WTA.

Titlul la dublu a fost obținut de perechea Kamila Rahimova (Uzbekistan)/Sara Sorribes Tormo (Spania), victorioasă în finală cu 7-6 (9/7), 6-3 în finala cu chinezoaicele Xinyu Wang/Saisai Zheng.

Rahimova și Sorribes Tormo s-au ales cu 13.600 de dolari și 250 de puncte WTA la dublu, iar Wang și Zheng au fost premiate cu 7.650 de dolari și 163 de puncte WTA la dublu.

