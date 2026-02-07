Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, după vizita în SUA: „Parteneriatul cu America este esențial pentru România”

Al doilea om în stat, clujeanul Mircea Abrudean a transmis, la finalul vizitei sale în Statele Unite ale Americii, faptul că parteneriatul strategic cu România este esențial pentru ambele țări.

Al doilea om în stat, clujeanul Mircea Abrudean, la Washington, SUA | Foto: senat.ro

Consolidarea Parteneriatului Strategic România-SUA și a cooperării în domeniul securității, economiei și rezilienței regionale au constituit principalele teme abordate la întâlnirile președintelui Senatului, Mircea Abrudean, pe parcursul vizitei oficiale în Statele Unite ale Americii.

Vizita, desfășurată în perioada 3-6 februarie 2026, a inclus participarea la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat la Washington D.C., precum și întrevederi cu înalți oficiali americani.

„Discuțiile au fost concentrate asupra consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA și asupra cooperării în domeniul securității, economiei și rezilienței regionale. Pregătirea vizitei a inclus o întrevedere cu Președintele României, în cadrul căreia au fost discutate elemente de aliniere strategică privind temele abordate în cadrul vizitei oficiale”, se arată într-un comunicat publicat, vineri, 6 februarie 2026, pe site-ul Senatului.

Președintele Senatului a reafirmat la Forumul Interparlamentar de Securitate angajamentul ferm al României pentru apărarea colectivă în cadrul NATO, rolul strategic al țării noastre pe Flancul Estic al Alianței și contribuția la securitatea regională.

Abrudean s-a întâlnit cu președintele Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii, Mike Johnson, care a reconfirmat nivelul solid al relațiilor româno-americane și importanța dialogului parlamentar în consolidarea cooperării bilaterale.

„Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon central în strategia de apărare a României și esențial țării noastre dar și Statelor Unite ale Americii. Este fundamentul pe care construim pentru a avea rezultate măsurabile nu doar în securizarea granițelor și protejarea Flancului Estic al NATO, dar și în economie, energie sau tehnologii inovative”, a afirmat Abrudean la această întâlnire.

Agenda vizitei a inclus și o întrevedere cu Riley M. Barnes, secretar de stat adjunct pentru democrație, drepturile omului și muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA, discuțiile evidențiind cooperarea româno-americană în promovarea statului de drept, a transparenței instituționale, a libertății presei și a combaterii dezinformării, în contextul provocărilor de securitate de pe Flancul Estic al NATO.

De asemenea, Mircea Abrudean s-a întâlnit cu senatorul Mike Rounds, membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Senatului Statelor Unite.

Președintele Senatului a avut o discuție și cu vicepreședintele pentru energie și infrastructură al Atlantic Council, Landon Derentz, cu privire la proiectele comune România-SUA care contribuie la consolidarea rezilienței și a Parteneriatului Strategic.

Vizita a inclus și deplasarea la Muzeul Holocaustului din Washington, moment cu profundă semnificație simbolică, ce a reconfirmat angajamentul României pentru promovarea memoriei istorice, combaterea antisemitismului și apărarea valorilor democratice.



Potrivit sursei citate, la cel de-al 74-lea „National Prayer Breakfast”, un eveniment important la care au fost prezenți președintele SUA, Donald Trump, numeroși membri ai Congresului Statelor Unite și reprezentanți din peste 100 de țări, Mircea Abrudean s-a întâlnit cu președintele Radei Ucrainei, Ruslan Stefanciuk.

