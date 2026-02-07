  • Flux RSS
Take Me Home, un spectacol între basme și realitate, pe scena Teatrului Muzical din Cluj-Napoca

Lasă-te cucerit de un spectacol inedit, ce surprinde momenteledespre (re)găsire, copilăria trăită între basme și realitate și muzică live. Duminică, 8 februarie, la Take Me Home, într-un spațiu care știe să primească povești fragile.

Take Me Home la Stația Teatru / Muzical:| Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook Take Me Home la Stația Teatru / Muzical:| Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

 

 


 

Take Me Home și-a găsit casa la Stația.


 

 


Seria de spectacole marca Stația Teatru/Muzical continuă în februarie 

Un spectacol care vine de la membri comunității noastre și se așază firesc aici, într-un spațiu care știe să primească povești fragile.


Ioana Groza Pop și Patricia Stroia, aduc pe scenă un spectacol despre (re)găsire, muzică live și copilăria trăită între basme și realitate. Muzica poartă semnătura Angi Seserman.

Take Me Home reinterpretează drumul inițiatic din perspectiva generației Y, eroine care n-au vrut să fie prințese și care au crescut în România anilor ’90 și care au căutat alte oglinzi în care să se recunoască.


Programul lunii februarie la Stația Teatru/Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical 

 

În februarie, spectacolele continuă pe scena Teatrului Muzical cu reprezentații curajoase ce oferă noi perspective asupra iubirii, familiei și vulnerabilității, dar și asupra semnificației intervenției salvatoare în fața adicțiilor.

