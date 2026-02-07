O clujeancă de aproape 100 de ani a MURIT în urma unui incendiu

O femeie în vârstă de aproape 100 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu în comuna clujeană Geaca.

O femei în vârstă de aproape 100 de ani a decedat în urma unui incendiu, sâmbătă, 7 decembrie 2026 |Foto: ISU Cluj, Facebook / Fotografie ilustrativă

Incendiu a izbucnit, sâmbătă dimineața, 7 februarie 2026, la o casă din comuna clujeană Geaca.

„Incendiul a afectat o cameră a unei case din comuna Geaca. Din păcate, în urma acestui eveniment, o femeie în vârstă de 99 de ani și-a pierdut viața. Apelul de urgență a venit în jurul orei 09.30, iar la fața locului s-a deplasat echipajul de la Punctul de Lucru Mociu. De asemenea, au fost alertați și pompierii de la Punctul de Lucru Gherla”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, până la sosirea forțelor, persoanele aflate la fața locului au pătruns în locuința inundată cu fum și au evacuat victima, însă din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru aceasta, și a fost declarată decedată de către echipajul Serviciului de Ambulanță Județean.

„Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 3 metri pătrați și a fost stins în limitele găsite. Cel mai probabil, flăcările au izbucnit din cauza unui scurtcircuit produs la un cablu defect”, a mai transmis ISU Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: