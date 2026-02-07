Sorana Cîrstea se retrage de la Doha după ce a câștigat Transylvania Open la Cluj

După succesul de la Cluj-Napoca, unde a câștiga turneul Transylvania Open - WTA 250, în fața Emmei Răducanu, Soranah Cîrstea a anunțat că nu va mai participa la turneul de la Doha, unde trebuia să joace mâine, 8 februarie 2026.

Sorara Cîrstea a câștigat la pas finala de la Cluj împotriva, sâmbătă, 7 ianuarie 2026, Emmei Răducanu, iar la conferința de presă după succes a anunțat că nu va mai participa la turneul de la Doha (Qatar Open), unde trebuia să joace mâine.

Ea a anunțat că a luat acesta decizie din precauție și că va lua o pauză după victoria de la BTarena, în fața a peste 4.000 de spectatori în tribune.

„Am decis să nu mai particip la turneul de la Doha. Voi lua o mică pauză după acest turneu de la Cluj. Nu vreau să forțez și să risc o accidentare”, a spus Sorana Cîrstea la conferința de oresă după finala Transylvania Open.

