CFR a câștigă derby-ul Clujului cu „U” și e pe loc de play-off

CFR Cluj a câștigat derby-ul orașului, scor 3-2 contra Universitatea, și ajunge pentru prima dată în acest sezon pe loc de play-off.

CFR Cluj a câștigat derby-ul Clujului / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Formația din Gruia a ieșit învingătoare din derby-ul orașului. Elevii lui Daniel Pancu i-au luat tare pe rivalii din oraș și au marcat la chiar prima ocazie a partidei.

Aflat la meciul cu numărul 500 din întreaga carieră, Damjan Djokovic a reluat în plasă în minutul 5 cu o lovitură de cap. Mijlocașul croat a dat tonul echipei sale, care avea să mai puncteze o dată peste alte cinci minute.

Lorenzo Biliboc a preluat o minge în înteriorul suprafeței de pedeapsă și a înscris cu un șut la colțul lung, fără șanse pentru Gertmonas.

Dan Nistor a redus din diferență cu un șut deviat de la marginea careului.

Mario Camora a profitat de eroarea impardonabilă a lui Macalou în careu și a punctat pentru 3-1.

Scorul final avea să-l stabilească Drammeh, în minutul 84, care a împins mingea în plasă în urma unui corner.

