S-a schimbat schimbarea: CFR nu mai suspendă trenurile. Datoriile pentru plata taxei de utilizare a infrastructurii, achitate parțial

CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători şi Transferoviar pentru neplata taxei de utilizare a infrastructurii.

Recent, CFR SA a emis o notificare de anulare a zeci de trenuri, inclusiv pe rutele feroviare din Cluj, din cauza datoriilor acumulate.

Ulterior, CFR a revenit asupra deciziei și a anunțat că nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători și Transferoviar, deoarece acestea au achitat parțial datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI).

„CFR SA a emis către CFR Călători, TFC și structurile interesate Dispoziția RCC nr. 182/29.09.2025, la ora 19:00, cu textul «În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante, efectuate de CFR Călători și TFC, se suspendă temporar până la noi dispoziții aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025»”, a declarat pentru Agerpres.ro, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu.

Pe 20 august, CFR SA a trimis o notificare CFR Călători cu privire la faptul că a acumulat datorii de 41,41 milioane de lei la plata TUI, astfel că din data de 1 septembrie și, respectiv, 1 octombrie, va suspenda zeci de trenuri ale acestui operator. De asemenea, compania Transferoviar era anunțată că și ea va avea suspendate trenuri din același motiv.

Luni, șeful ARF a afirmat că eșalonarea datoriilor la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători și Transferoviar este singura soluție ca aceste două companii să achite sumele datorate CFR SA.

„Am avut o ședință dimineață cu CFR Călători, Transferoviar, CFR SA și Electrificare CFR pentru a discuta acest subiect și a găsi soluții, în așa fel încât să nu cumva să oprească trenurile în România și, cu siguranță, se va găsi o soluție. Noi am identificat deja și câteva lucruri concrete pe care putem să le facem și vor găsi soluții să plătească CFR SA, că aceasta este soluția până la final, ca CFR Călători și Transferoviar să plătească CFR SA acea taxă de utilizare a infrastructurii - TUI - eșalonat și să-și achite datoriile. CFR Călători discută despre o sumă de 41 de milioane de lei și Transferoviar în jur de 7 milioane de lei. Eșalonarea acestor datorii este singura soluție astfel încât cele două companii să plătească administratorului infrastructurii feroviare aceste sume”, a declarat, luni, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, potrivit sursei citate.

Potrivit acestuia, s-au identificat o serie de soluții pentru a se plăti o parte din aceste sume. Astfel, ARF urma să aloce celor doi operatori o parte din compensația pentru facilitățile de călătorie acordate diferitelor categorii sociale, iar CFR Călători va primi o altă sumă din contractul de servicii publice licitat pentru trenul nou, respectiv 7,8 milioane de lei.

Potrivit anunțului inițial, zeci de trenuri urmau să fie anulate, de la 1 septembrie și 1 octombrie, pe rutele feroviare din țară, inclusiv din Cluj, din cauza datoriilor acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii.

