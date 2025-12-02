Adrian Pleșca (Artan), fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani

Artistul Adrian Pleșca, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit, marți după-amiază, la 64 de ani.

Cunoscutul solist vocal Artan, pe numele său real Adrian Pleșca, de la formația Partizan, a încetat din viață marți, 2 decembrie, potrivit informațiilor confirmate pentru HotNews.ro de un membru al trupei de rock.

Informația a fost confirmată și de Alin Dinca, solistul formației Trooper.

„Drum lin… Pleșca Adrian. Becul s-a stins”, a scris Dinca, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, alături de o fotografie cu Artan în tinerețe.

Voce extrem de cunoscută a rockului românesc, Artan a fost nu doar fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, ci a și activat în Corul Radio România.

În octombrie 2025, artistul a fost acuzat de hărțuire față de o tânără de 18 ani, într-un club din București. Ulterior, Adrian Pleșca a transmis un mesaj pe Facebook prin care afirma că regretă cele întâmplate și își cerea iertare celor afectați de comportamentul său.

Adrian Pleșca avea 64 de ani, artistul fiind născut în 1961.

