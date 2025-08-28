Zeci de trenuri anulate, inclusiv pe rutele feroviare din Cluj, din cauza datoriilor acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii

CFR SA a emis o nouă notificare de anulare a zeci de trenuri, inclusiv pe rutele feroviară din Cluj, din cauza datoriilor acumulate. La începutul acestui an, 25% din trenuri au fost anulate fără un anunț prealabil.

Foto: monitorulcj.ro

Zeci de trenuri aparținând companiilor CFR Călători și Transferoviar vor fi anulate din toamnă din cauza datoriilor acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), deși luni operatorul național CFR SA dădea asigurări că nu există acest risc, iar problemele au fost depășite.

O serie de trenuri vor fi anulate chiar de săptămâna viitoare, de la 1 septembrie, iar altele de la 1 octombrie 2025.

Motivul aplicării acestei măsuri este explicat prin neplata Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI).

Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primul trimestru din 2025, de 16,102 milioane, în scădere cu 7,5% comparativ cu perioada similară din 2024.

Modernizarea infrastructurii feroviare se realizează într-un ritm nesatisfăcător pentru pasageri, iar la începutul lui 2025, CFR anula un sfert din trenuri, fără un anunț prealabil.

În aceste condiții, românii continuă să prefere transportul rutier, astfel că numărul pasagerilor care au circulat cu trenul în prima parte a anului este în scădere.

Zeci de trenuri anulate pe rutele feroviare din țară, inclusiv din Cluj

Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, speră că aceste măsuri de anulare a trenurilor pe zeci de rute feroviare la nivel național nu vor fi aplicate:

„Am mai avut și astăzi de dimineață o discuție cu ei, nu cred că o să se întâmple, adică nu vor fi anulate aceste trenuri. Discuția luni a fost că noi le dăm niște bani, da? Noi le-am dat 7,8 milioane de lei (la CFR Călători - n. red.) și mai trebuie să le dăm 29 de milioane, care vor intra mâine sau luni, cel mai târziu, pentru că era o procedură cu Ministerul Finanțelor să ne aprobe, că am mutat niște bani din trimestrul patru în trimestru trei...trebuia să ne aprobe și abia ieri ne-a aprobat. Ieri am făcut deschiderile și urmează să le intre banii. Deci, eu așa sper, că din discuția de astăzi cred că au înțeles că trebuie să rezolve această treabă”, a declarat președintele ARF, Mihai Barbu, pentru Agerpres.ro

CFR Călători anunță, prin intermediul unei informări publicate miercuri seara, că se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că, deși avea de încasat de la ARF, pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF a fost achitată doar suma de 7,8 milioane de lei care a intrat în conturile CFR Călători.

Trasee feroviare suspendate

Potrivit notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20.08.2025 emisă ca urmare a neachitării datoriilor restante ale CFR Călători, se dispune suspendarea unor trase de la 1 septembrie și, respectiv 1 octombrie.

Astfel, începând cu data de 1 septembrie 2025 și până la noi dispoziții, se anulează:

*trenurile 5431 și 5432 în relația Bacău - Suceava Nord și retur;

*trenurile 5539 și 5540 în relația Pașcani - Suceava Nord și retur;

*trenurile 5568 și 5570 în relația Botoșani - Suceava Nord și retur;

*trenul 8003 în relația București Obor - Fetești;

*trenurile 5106 și 5107 în relația Mărășești - Buzău și retur;

*trenurile 13071 (5071) și 5072 în relația Brazi - Buzău și retur;

*trenurile 3115, 3116, 3117 și 3118 în relația Timișoara Nord - Oradea și retur; *trenurile 3126 și 3129 în relația Gurahonț - Arad și retur;

*trenurile 3127 și 3128 în relația Arad - Brad și retur;

*trenurile 3745 și 3746 în relația Arad - Brad și retur;

*trenurile 4205 și 4207 în relația Vatra Dornei - Bistrița Nord și retur;

*trenurile 4102, 4103, 4105 și 4106 în relația Cluj Napoca - Bistrița Nord și retur; *trenurile 4372 și 4373 în relația Dej Călători - Bistrița Nord și retur;

*trenurile 4331, 4332, 4338, 4401, 4402, 4405 și 4406 în relația Satu Mare - Halmeu și retur;

*trenurile 4533 și 4536 în relația Târgu Mureș - Războieni și retur;

*trenurile 2441 și 2443 în relația Târgu Mureș - Sibiu și retur;

*trenurile 2445 și 2447 în relația Teiuș - Târgu Mureș și retur;

*trenurile 2560 și 2561 în relația Mediaș - Sibiu și retur;

*trenul 2563 în relația Sibiu - Sighișoara;

*trenul 2564 în relația Beia Hm - Sibiu;

*trenurile 2567 și 2568 în relația Sibiu - Sighișoara și retur.

Totodată, trenurile 7035 și 7038 în relația București Nord - Urziceni și retur vor fi anulate din data de 6 septembrie, iar din 8 septembrie trenul 4143 în relația Bistrița Nord - Deda și trenul 4145 în relația Deda - Bistrița Nord.

De la 1 octombrie, vor fi anulate următoarele trenuri:

*1634 în relația Brașov - București Nord;

*8005 în relația București Obor - Constanța;

*12661 (1661) și 1662 în relația București Nord - Iași și retur;

*1748 și 1749 în relația Târgu Mureș - Deda și retur;

*1571 și 1574 în relația București Nord - Galați și retur;

*1590 și 1599 în relația București Nord - Drobeta Turnu Severin și retur;

*1530 și 1531 în relația Baia Mare - Timișoara Nord și retur;

*1532 și 1533 în relația Satu Mare - Timișoara Nord și retur;

*1537 și 1539 în relația Timișoara Nord - Oradea și retur;

*1743 și 1744 în relația Arad - Oradea și retur;

*1745 și 1746 în relația Târgu Mureș - Cluj Napoca și retur.

În ceea ce privește Transferoviar Călători, de la 1 septembrie nu vor mai circula următoarele trenuri:

*10057 și 10058 în relația București Nord - Adjud și retur;

*10240, 10247, 10257 și 10252 în relația Măneciu - Ploiești Sud și retur;

*10235 și 10220 în relația Ploiești Sud - Slănic și retur;

*10354 și 10355 în relația Nehoiașu Hm - Buzău și retur;

*10412, 10413, 10414 și 10415 în relația Nehoiașu Hm - Buzău și retur.

De asemenea, de la 1 octombrie, vor fi anulate următoarele garnituri:

*10071 și 10072 în relația București Nord - Galați și retur;

*10023 și 10024 în relația București Nord - Brașov și retur;

*10030 și 10031 în relația Cluj Napoca - Brașov și retur.

