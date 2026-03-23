Semnal de alarmă tras de localnici: o stradă din Mănăștur are nevoie urgentă de modernizare

Localnicii de pe strada Huedinului, din cartierul clujean Mănăștur, cer intervenții de urgență pentru modernizarea străzii.

Situație dificilă pentru clujenii de pe strada Huedinului: localnicii cer intervenții pentru modernizarea zonei

Situație dificilă pentru clujenii de pe strada Huedinului din Cluj-Napoca.

Zona a rămas nemodernizată, iar tranzitarea acesteia prezintă obstacole semnificative din cauza stării de degradare a străzii.

„Strada este într-o stare deplorabilă. Suntem trecuți în zona rezidențială, cu impozitul crescut considerabil”, semnalează localnicii din zona străzii Huedinului într-un mesaj remis monitorulcj.ro

Astfel, potrivit localnicilor, deși taxele au fost majorate, condițiile din teren au rămas neschimbate.

De altfel, strada Huedinului este parte a unui proiect mai amplu de modernizare, desfășurat de Primăria Cluj-Napoca și care vizează realizarea drumurilor de legătură la centura metropolitană.

Mai exact este vorba despre drumul de legătură 23 și care vizează traseul străzilor Bucovina, Huedinului, până la interescția cu strada Mehedinți, inclusiv intersecția cu strada Mehedinți.

Ce spune Primăria?

Drumul de legătură nr. 23 pornește din zona nodului 8 al centurii metropolitane, iar valoarea investiției este estimată la 32,4 milioane lei.

„Strada Huedinului face parte din drumul de legătură 23.

Suntem în etapa de licitație rețele, exproprieri și întocmire DTAC în vederea obținerii autorizației de construire. Estimăm că vom începe lucrarile în a doua parte a anului curent și le vom încheia în cursul anului 2027”, a transmis Primăria Cluj-Napoca la solicitarea monitorulcj.ro

La începutul lunii martie a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru drumurile de legătură 22, 23, 24 și 32 de la centura metropolitană a Clujului.

Astfel, în cartierul Mănăștur, intervențiile vizează trei direcții importante:

*modernizarea traseului Cernăuți – Basarabiei – Dimitrie Gusti până la Aleea Bălea

*realizarea legăturii Bucovina – Huedinului – Mehedinți, cu intersecții regândite pentru un trafic mai fluent

*modernizarea completă a străzii Edgar Quinet

Lucrările presupun refacerea carosabilului, reorgenizarea circulației și condiții pentru transport public pe aceste direcții.

