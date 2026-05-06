PNL rămâne în opoziție. Emil Boc: „Nu există niciun fel de perspectivă de a întoarce votul”.

Primarul Clujului spune că nu este nevoie de un congres al PNL în condițiile în care votul în favoarea trecerii în opoziție a fost unul covârșitor în ședința biroului politic de marți: „Nu există niciun fel de perspectivă de a întoarce votul”, spune Emil Boc.

PNL a reconfirmat, marți seara, că nu va mai face guvern cu PSD. Rezoluția a fost adoptată de liberali în urma ședinței extinse a Biroului Politic Național: 50 de voturi pentru susținerea propunerii lui Ilie Bolojan de rămânere în opoziție și 4 abțineri.

„Un partid care a luat o decizie, aproape în unanimitate, nu poate fi în fața unui congres. Lucrurile sunt foarte clare. Din această perspectivă avem o decizie cu doar patru voturi în afara direcției originale, direcție de bază, și nu cred că Partidul Național Liberal trebuie în fiecare zi să vină să justifice”, arată Emil Boc.

Social-democrații sunt convinși că „după ce trece emoția” de la moțiunea de cenzură, în maximum 10 zile, lucrurile se vor așeza și se va contura o majoritate care să susțină un nou Guvern, potrivit unor surse social-democrate. De altfel, mai mulți lideri din PNL – Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Hubert Thuma, liderul liberalilor din Ilfov, au pledat pentru continuarea guvernării (alături de PSD).

„Partidul Național Liberal rămâne consecvent cu ceea ce a spus: cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou govern”, a declarat, miercuri, primarul Clujului Emil Boc în cadrul unei intervenții la Digi24.

Boc a mai spus că „nu există, în acest moment şi nici în viitorul apropiat, niciun fel de perspectivă de a întoarce votul din PNL. Lucrurile au fost foarte clare. Nu a fost un vot pentru preşedintele partidului, a fost un vot pentru demnitatea Partidului Naţional Liberal şi asta trebuie să înţeleagă lumea”.

Primarul Clujului a amai spus că nu e nevoie de organizarea unui congres extraordinar al PNL. Cât despre Bolojan, „deocamdată, este preşedintele partidului, va fi congres în 2027, la PNL, deci nu mai devreme”, a precizat el.

„Este sănătos şi pentru PNL, dar şi pentru PSD ca aceste ape să se separe odată între PNL şi PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună”.

După demiterea Executivului, Nicușor Dan a anunțat, într-o scurtă declarație de presă susținută luni seara la Palatul Cotroceni, că va începe consultările pentru formarea unui nou guvern.

