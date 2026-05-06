PEDITEL deschide linii dedicate românilor din diaspora. Prima destinație: Marea Britanie.

Fundația Părinți din România anunță extinderea serviciilor sale către românii din diaspora, prin lansarea, începând cu luna iunie, a primei linii telefonice PEDITEL dedicate părinților români din afara țării.

PEDITEL deschide linii dedicate românilor din diaspora

Prima etapă a acestui demers vizează comunitatea din Regatul Unit, unde programul-pilot va fi funcțional în câteva săptămâni, iar inițiativa va fi lansată la Manchester pe data de 6 iunie.

Prin această extindere, PEDITEL devine prima fundație din România care își internaționalizează serviciile de telemedicină pediatrică, oferind acces la sfaturi medicale de urgență pentru copii, în limba română, indiferent de țara în care se află beneficiarii.

Acces la sfat medical în limba română, fără granițe

„Accesul la sfat medical corect nu ar trebui să depindă de țara în care trăiești.

Din luna iunie, aducem un serviciu esențial mai aproape de românii din afara granițelor. Extinderea PEDITEL către diaspora nu este un proiect punctual, ci un angajament strategic: acela de a asigura acces la sfat medical pediatric de calitate, în limba română, oriunde există comunități românești”, spune Cristina Grigore, co-fondator si manager general al programului.

Lansarea liniei dedicate pentru românii din Regatul Unit reprezintă prima etapă a unui plan mai amplu de extindere internațională. PEDITEL își propune să dezvolte treptat servicii similare și pentru alte comunități românești din Europa, în funcție de nevoile identificate și de susținerea comunităților locale.

PEDITEL este un serviciu non-stop de telemedicină pediatrică, oferit gratuit, care pune la dispoziția părinților sfaturi medicale de urgență pentru copii. De-a lungul anilor, PEDITEL a devenit un punct de referință în România pentru suport medical pediatric la distanță, contribuind la creșterea siguranței și încrederii părinților în gestionarea situațiilor medicale ale copiilor. Programul PEDITEL a fost lansat în 2014, la Cluj, program pilot ca o inițiativă destinată comunității locale. În cei 12 ani de activitate, medicii PEDITEL au oferit gratuit sfat medical pediatric, iar numărul apelurilor a depășit 1.000.000.

