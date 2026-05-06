Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Prețurile au crescut cu peste 200% în ultimii 5 ani și voi vă tăiați venele că a crescut Euro cu 3,5%?”

Vă uitați la televizor și puneți botul la toate prostiile.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

În ultimii 5 ani, 2021-2025, inflația însumată a fost de aproape 50%. Prețurile, știm cu toții, au crescut de fapt cu peste 200%. Asta deși Euro a stat pe loc...

Nu am avut nici o criză politică în 5 ani iar prețurile au luat-o razna, au crescut cu 200%, deși Euro a stat pe loc. Ați uitat asta?

Acum Euro crește cu 3,5% - și sunt de vină crizele politice.

Când nu avem criză politică prețurile cresc cu 200% și când avem criză politică Euro crește cu 3,5%? Nu mai puneți botul la toate prostiile.

Dacă am avea mai multe fabrici, uzine și combinate, dacă am cumpăra fabricat în România, dacă am munci mai mult, dacă am aștepta mai puține pomeni - ar merge economia și finanțele mult mai bine. Și ne-ar merge și nouă mult mai bine.

Dar în loc de toate astea noi stăm la cozi și cumpărăm, din import de bunăseamă, mâncare pe care o aruncăm și tâmpenii de care nu avem nevoie. Nu muncim, așteptăm pomeni.

Nu inflația și devalorizarea contează, ci faptul că lăsăm datorii copiilor și nepoților noștri. Pentru că nu muncim, așteptăm pomeni.

Vreți prostii, uite! Euro mai crește cu 1% în data de 22 mai pentru că se lansează în cinematografe „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

