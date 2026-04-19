Școala de 54 de milioane de lei din Florești prinde contur. Lucrările avansează la al doilea corp de clădire

Lucrările de la noua școală din Florești continuă, iar pe șantier se vede deja progresul.

/ Foto: Școala Generală Florești- Facebook

Potrivit unei postări publicate de reprezentanții școlii pe Facebook, echipa de construcții a revenit pe șantier, iar in această perioadă se lucrează intens la cel de-al doilea corp de clădire. Proiectul a fost lansat oficial în toamna anului trecut și este una dintre cele mai mari investiții în educație din comună, cu o valoare de peste 54 milioane de lei, din care o parte importantă provin din fonduri europene. Lucrările au început în vara lui 2025, iar termenul de finalizare este estimat pentru 2027.

Între timp, șantierul a trecut de fazele inițiale, iar evoluția este vizibilă. Dacă în urmă cu o lună, la vizita în teren, primarul Bogdan Pivariu vorbea despre un proiect „esențial” și spunea că lucrările sunt în grafic, noile imagini și informații arată că ritmul s-a menținut. Autoritățile transmit că își doresc ca investiția să fie finalizată la timp, iar în acest moment lucrările nu au ieșit din calendarul stabilit. Noua școală este gândită pentru aproximativ 1.000 de elevi într-un singur schimb și ar trebui să mai reducă din presiunea mare pusă pe sistemul educațional din comună. În ultimii ani, tot mai mulți copii din Florești au ajuns să învețe în Cluj-Napoca, în lipsa spațiilor suficiente aproape de casă.

Clădirea va avea zeci de săli de clasă, laboratoare, bibliotecă și spații destinate activității educaționale sau recreative, fiind pparte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare a infrastructurii școlare. De asemenea, administrația locală a anunțat încă de la început că o singură școală nu va fi suficient pe termen lung, deoarece populația comunei Florești este într-o continuă creștere.

Pentru moment, lucrările înaintează fără probleme majore, iar șantierul de pe strada Cătanelor rămâne unul dintre cele mai urmărite proiecte din Florești.

