Pivariu scoate păcănelele din Florești! Acces controlat digital și taxe de până la 100.000 €/an pentru operatori.

Primăria Florești a adoptat un pachet de măsuri dure împotriva jocurilor de noroc, prin care sălile de pariuri și păcănelele sunt eliminate din zonele rezidențiale, iar accesul în locațiile rămase va fi controlat strict prin identificare digitală.

Consiliul Local Florești a votat, în ședința din 26 martie 2026, un nou regulament care schimbă radical modul în care funcționează activitățile de jocuri de noroc în comună. Potrivit noilor reguli, sălile de jocuri nu mai pot funcționa în zonele rezidențiale, fiind interzise în proximitatea blocurilor și locuințelor. Acestea vor putea opera doar în centre comerciale situate în afara zonelor de locuit.

Măsura vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari legate de impactul social al jocurilor de noroc, în special asupra tinerilor și familiilor.

Păcănelele, eliminate din cartiere

Decizia administrației locale vizează în mod direct eliminarea sălilor de jocuri din spațiile în care locuiesc oamenii. Primarul Bogdan Pivariu a transmis un mesaj ferm după adoptarea hotărârii: „Gata cu păcănelele în cartierele din Florești. Le-am scos din zonele unde trăim și unde cresc copiii noștri. Am stabilit clar: pot funcționa doar departe de case și blocuri, în centre comerciale.”

Acces controlat prin ROeID, în premieră

O altă măsură importantă introdusă de administrația locală este identificarea obligatorie prin ROeID pentru accesul în sălile de jocuri. „Am introdus, în premieră națională, identificarea prin ROeID, pentru un control real al accesului”, a precizat primarul.

Autoritățile susțin că acest sistem va asigura verificarea strictă a identității și va limita accesul persoanelor vulnerabile sau al minorilor.

Taxe uriașe pentru operatori

Pe lângă restricțiile teritoriale, operatorii vor fi supuși unor taxe ridicate. Concret, aceștia vor plăti 200 de euro pe metru pătrat anual. „Și le-am suprataxat: 200 euro/mp, adică 100.000 euro/an pentru 500 mp”, a explicat edilul. Măsura este menită să descurajeze extinderea acestui tip de activitate în comună.

Banii merg către tratarea dependenței

Veniturile colectate din aceste taxe vor fi direcționate către centre de recuperare pentru persoanele afectate de dependența de jocuri de noroc. „Acești bani merg direct în centre de recuperare pentru dependențe. Pentru că soluția reală este să reducem numărul celor care ajung dependenți”, a mai transmis Pivariu.

„Nu doar reglementăm, protejăm comunitatea”

Primarul a subliniat că măsurile nu sunt doar administrative, ci au un scop social clar: „Nu doar reglementăm. Protejăm comunitatea și construim soluții reale.”

Prin acest pachet de măsuri, Florești devine una dintre primele localități din România care limitează drastic prezența jocurilor de noroc în zonele rezidențiale, combinând restricțiile teritoriale cu control digital și taxe ridicate pentru operatori.

Inițiativa din Florești a fost deja lăudată în spațiul public ca un model de bune practici pentru administrațiile locale. Consilierul local Bashar Molhem a transmis că măsurile adoptate de primarul Bogdan Pivariu reprezintă „un pas important pentru protejarea comunității”, subliniind că eliminarea păcănelelor din cartiere și controlul accesului pot reduce semnificativ riscul de dependență, în special în rândul tinerilor. Acesta a punctat că astfel de decizii „necesită curaj” și ar trebui replicate și în alte localități.

În același timp, discuțiile de la Primăria Cluj-Napoca arată că o eventuală reglementare similară în municipiu este mult mai complicată. În cadrul dezbaterii publice, primarul Emil Boc a subliniat că nu susține interzicerea totală, ci o abordare echilibrată, axată pe protejarea tinerilor și a persoanelor vulnerabile, fără a elimina complet activitatea pentru adulții care aleg în mod conștient acest tip de divertisment.

Pe de altă parte, mărturiile celor afectați de dependență au conturat o realitate dură, greu de ignorat. Participanții au vorbit despre acces facil încă din adolescență, pierderi financiare și degradarea vieții personale, cerând restricții mult mai severe, chiar eliminarea completă a acestor activități din oraș.

În contrast, reprezentanții industriei au avertizat asupra impactului economic, susținând că măsurile radicale ar putea duce la pierderea a sute de locuri de muncă și la închiderea unor afaceri care funcționează de zeci de ani. Aceștia au pledat pentru reglementare strictă, nu pentru interzicere.

În acest context, modelul adoptat la Florești ar putea deveni un punct de referință în dezbaterea de la Cluj-Napoca, însă decizia finală va trebui să țină cont de echilibrul fragil dintre protecția socială, libertatea individuală și impactul economic.

