Cei şase inculpați în urma percheziţiilor la Consiliul Judeţean Bistrița Năsăud, în arest la domiciliu și control judiciar. Decizia Curții de Apel Cluj.

Curtea de Apel Cluj: Cei şase inculpați în urma percheziţiilor la Consiliul Judeţean Bistrița Năsăud, în arest la domiciliu și control judiciar.|Foto: curteadeapelcluj.ro

Curtea de Apel Cluj a admis, miercuri, contestaţiile depuse de cele şase persoane arestate preventiv la data de 23 aprilie, în urma percheziţiilor efectuate de DNA la sediul Consiliului Judeţean (CJ) Bistriţa-Năsăud şi al unor firme beneficiare de lucrări de modernizare a unor drumuri judeţene, şi a dispus înlocuirea măsurii arestului preventive.

Pentru patru dintre inculpaţi, Curtea a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 17 zile, din data de 6 mai până în 22 mai, potrivit soluţiei publicate pe portalul instanţelor de judecată.

Cei patru sunt administratorul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, Florin Moldovan (cercetat pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu şi o infracţiune de luare de mită, în formă continuată), directorul executiv al Direcţiei de investiţii şi drumuri judeţene din cadrul CJ, Ciprian Ceclan Oprea (complicitate la abuz în serviciu), un reprezentant al societăţii Frasinul SRL (două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu şi una de dare de mită, în formă continuată) şi un manager de proiect (complicitate la abuz în serviciu).

Ceilalţi doi inculpaţi, respectiv şeful Serviciului administrare drumuri judeţene din CJ, Victor Poienar (complicitate la abuz în serviciu) şi administratorul firmei Baseli Drum Consult SRL (complicitate la abuz în serviciu), vor fi plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, a decis instanţa de apel.

Decizia este definitivă.

Cei şase au fost reţinuţi şi ulterior arestaţi preventiv, în urma percheziţiilor efectuate sub coordonarea DNA în data de 22 aprilie, care au vizat inclusiv locuinţa şi biroul preşedintelui CJ Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan.

La aceeaşi dată, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, faţă de inculpaţii Rodica Botiş, inginer în cadrul Serviciului administrare drumuri judeţene, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, şi Gelu Văclaş, şef al parcului auto în cadrul CJ Bistriţa-Năsăud, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată (11 acte materiale) şi participaţie improprie la abuz în serviciu, sub forma instigării.

Potrivit DNA, în acest dosar penal se efectuează cercetări în legătură cu modalitatea de derulare a unui contract de lucrări privind modernizarea unor drumuri judeţene, încheiat în cursul anului 2019 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi o asociere de firme din care face parte, în calitate de lider, SC Frasinul SRL, beneficiar fiind CJ Bistriţa-Năsăud.

