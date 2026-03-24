Despre virusul HPV pe înțelesul tuturor în Florești. Cum poți participa la evenimentul de informare?

Primăria Florești organizează, în comună, un eveniment dedicat informării corecte despre virusul HPV.

Primăria comunei Florești invită cetățenii vineri, 27 martie, între orele 14.00 și 16.00, la un eveniment dedicat informării corecte despre virusul HPV și vaccinarea anti-HPV.

În cadrul întâlnirii va avea loc o prezentare scurtă și clară despre:

Ce este HPV (Virusul Papiloma Uman)?

De ce este important să vorbim despre acest virus?

Cum ne poate proteja vaccinul anti-HPV?

„După prezentare, participanții vor avea ocazia să participe la o sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri, unde pot adresa orice întrebare legată de acest subiect, într-un cadru relaxat și fără formalități. Discuția va fi ghidată de un medic și un student la medicină, care vor explica informațiile medicale pe înțelesul tuturor”, a anunța Primăria Florești, marți, 24 martie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Conform Primăriei, evenimentul este dedicat tuturor celor care doresc informații corecte, direct de la specialiști, despre prevenție și sănătate.

Dacă doriți să participați, trebuie să completați formularul de înscriere, pe care îl găsiți aici:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScG3kHg6lm.../viewform...

HPV pe înțelesul tuturor, eveniment informativ în Florești

Evenimentul va avea loc la Sala de conferințe a Bazei Sportive Florești (Stadionul Unirea Florești), de pe strada Someșului Fără Număr. A nu se confunda locația cu Parcul Sportiv Florești, care este pe strada Sub Cetate, vis-à-vis de Parcul Poligon.

„Vă așteptăm să discutăm deschis despre un subiect important pentru sănătatea comunității noastre”, a mai precizat Primăria Florești.

În ianuarie 2026, președintele Nicușor Dan promulga legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului pentru a asigura continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV, care este gratuită pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, și la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin.

Vaccinarea antigripală în farmacii este deja reglementată prin ordin de ministru, iar Ministerul Sănătății pregătește acum extinderea acestui model și pentru vaccinul anti-HPV.

De la 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV a devenit gratuit pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, fiind decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Astfel, fetele și băieții cu vârsta între 11 – 26 de ani pot obține vaccinul anti-HPV în farmacie, pe baza unei rețete de la medicul de familie. Proiectul esențial pentru sănătatea publică a fost inițiat de deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Un pas simplu în prevenția cancerului de col uterin și prevenția bolilor transmisibile

Aproximativ 1,5 milioane de persoane devin eligibile pentru vaccinarea gratuită anti-HPV în urma extinderii proiectului pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 de ani. Deși pentru fetele și băieții cu vârste de până la 26 de ani vaccinul anti-HPV este gratuit, mai puțin de un sfert s-au vaccinat.

Extinderea vaccinării anti-HPV în farmacii poate reprezenta un pas decisiv în privința imunizării și a reducerii ratei mortalității prin cancer de col uterin. După cum au semnalat reprezentanții ministerului de profil, demersul trebuie să meargă în paralel cu eforturile de conștientizare și de combatere a dezinformării.

România are cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de col uterin din Europa. Cancerul de col uterin este cel mai frecvent tip de cancer ginecologic diagnosticat în România și al treilea cel mai comun tip de cancer în rândul femeilor din România, însă al doilea cel mai frecvent în segmentul 15-44 ani.

La nivelul Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mare incidență și cea mai mare rată a mortalității. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media UE, iar rata mortalității de peste 4 ori mai mare. În fiecare an, aproape 3.400 de femei din România primesc diagnosticul de cancer de col uterin și 1805 femei își pierd viața din cauza acestei maladii.

Infecțiile HPV

HPV reprezintă o familie de virusuri foarte comună, cu peste 200 de tulpini identificate. Dintre acestea, aproximativ 40 de tipuri infectează zona genitală și sunt transmise prin contact sexual, inclusiv contact piele-pe-piele.

