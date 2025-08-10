Vaccinarea gratuită anti-HPV, extinsă până la 26 de ani, din toamnă. Ovidiu Cîmpean: „Pentru mine a fost un proiect prioritar: știu că va salva vieți”.

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani vor beneficia, din toamnă, de vaccin gratuit anti-HPV. „Este un moment important pentru sănătatea publică”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean, inițiatorul proiectului legislativ.

Vaccinarea gratuită anti-HPV, extinsă până la 26 de ani, din toamnă. Ovidiu Cîmpean: „Pentru mine a fost un proiect prioritar: știu că va salva vieți”.|Foto: Ovidiu Cîmpean

Etapă importantă pentru prevenția cancerului de col uterin: de la 1 octombrie 2025, tinerii cu vârsta între 11 – 26 de ani vor putea obține vaccinul anti-HPV în farmacie, pe baza unei rețete de la medicul de familie. Vaccinul va fi accesibil gratuit, fiind decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

În primăvara acestui an, legea vaccinării gratuite anti-HPV a fost adoptată în Parlament.

„Veste bună pentru tinerii din România!

Mă bucur enorm să vă spun că inițiativa mea legislativă, adoptată de Parlament în luna mai și promulgată în iunie, devine realitate: din 1 octombrie 2025, vaccinarea gratuită anti-HPV va fi disponibilă pentru toate fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani”, a anunțat parlamentarul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Ovidiu Cîmpean: Un moment istoric pentru sănătatea publică

Până acum, vaccinul era gratuit doar până la 18 ani. Din toamnă, acest drept va fi extins pentru zeci de mii de tineri din România, în condițiile în care Guvernul a aprobat normele metodologice și finanțarea adecvată pentru implementarea legii.

Cum va funcționa?

*Vaccinul se va putea lua din farmaciile cu circuit deschis, pe baza rețetei de la medicul de familie.

*Vaccinarea se va face la medicul de familie sau la medici specialiști care au atestat de vaccinologie și contract cu Casa de Asigurări.

*Costurile vor fi acoperite integral prin Programul Național de Vaccinare.

„Este un pas important pentru sănătatea noastră și pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor boli provocate de HPV. Acest proiect a fost o prioritate pentru mine, pentru că știu că poate salva vieți. Este un moment istoric pentru sănătatea publică și un pas spre obiectivul european de acoperire vaccinală de 90% până în 2030”, a notat deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită prin vaccinare și screening și poate fi vindecată dacă este depistată la timp și tratată corespunzător.

