Sterilizare și cipare GRATUITE pentru câinii și pisicile cu stăpân din Florești, Primarul Bogdan Pivariu: „Animalele de companie depind de noi”.

Câinii și pisicile cu stăpân din Florești vor putea fi microcipați și sterilizați gratuit.

„Este un program susținut de Primăria Florești, pentru toți proprietarii de animale de companie cu domiciliul in Florești. Animalele nu înseamnă doar afecțiune. Ele depind de noi pentru

grijă

protecție

responsabilitate

Una dintre aceste responsabilități este respectarea obligației legale de sterilizare și microcipare”, a spus Bogdan Pivariu, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a mai precizat că sterilizarea și microciparea sunte cele mai eficiente și singurele soluții reale pentru reducerea numărului de câini și pisici fără stăpân.

Această inițiativă face parte din eforturile administrației locale de a preveni abandonul animalelor, de a crește gradul de responsabilitate al deținătorilor de animale și de a contribui la siguranța și bunăstarea comunității.

Primul venit, primul servit

Programul se adresează:

persoanelor care au domiciliul în Florești;

deținătorilor de câini și pisici.

Serviciile de sterilizare și microcipare sunt gratuite, în limita locurilor disponibile și conform condițiilor stabilite în cadrul campaniei.

Cum te poți înscrie?

Pentru a beneficia de program:

accesează informațiile disponibile pe pagina dedicată completează formularul de înscriere (dacă este disponibil); vei fi contactat pentru detalii privind programarea.

Informațiile actualizate despre condițiile de participare și pașii necesari vor fi comunicate constant pe site-ul Primăriei Florești și în materialele oficiale ale campaniei.

