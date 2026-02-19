Măsuri temporare la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești în contextul lucrărilor de extindere: cursuri în trei schimburi și ore cu durată redusă. Primarul Bogdan Pivariu: „Un efort temporar, asumat pentru un scop clar”.

Timp de o aproximativ o lună, cursurile la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești vor fi organizate în 3 schimburi, iar durata orelor va fi redusă. Măsurile temporare, adoptate cu susținerea părinților și a consiliului de administrație al școlii, sunt aplicate în contextual lucrărilor de extindere a unității de învățământ.

Timp de o aproximativ o lună, cursurile la Liceul „Dumitru Tăuțan” vor fi organizate în trei schimburi, iar durata orelor va fi redusă la 45 de minute (5 minute pauză), ca urmare a lucrărilor de extindere aflate în desfășurare.

Măsurile cu caracter temporar au fost anunțate de Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești.

Primarul Floreștiului a mulțumit reprezentanților părinților din cadrul Consiliului de Administrație pentru votul și susținerea acordate acestei modificări temporare a programului școlar.

„Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă, înțelegând necesitatea acestei măsuri.

Le mulțumesc copiilor pentru adaptabilitate și răbdare, iar părinților si profesorilor pentru efortul și sacrificiul pe care îl fac în această perioadă”, a notat Bogdan Pivariu.

Primarul celei mai mari comune din România a arătat că efortul depus are un scop asumat clar: condiții mai bune de studiu pentru elevii din Florești.

„Știu că nu este ușor, însă este un efort temporar, asumat pentru un scop clar. La finalul lucrărilor, elevii vor beneficia de condiții foarte bune de învățare, spații moderne și un mediu educațional la standardele pe care ni le dorim pentru Florești”, a adăugat primarul Bogdan Pivariu.

Liceul „Dumitru Tăuțan”, investiție din bani europeni pentru un spațiu educațional modern

Contractul de execuție pentru extinderea și modernizarea Liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești a fost semnat în iulie 2025.

Liceul „Dumitru Tăuțan”, investiție din bani europeni pentru un spațiu educațional modern| Foto: imagine randare proiect

Proiectul, în valoare de 22,8 milioane de lei, beneficiază de fonduri nerambursabile prin programul „Școala Verde” și va contribui la creșterea numărului de locuri în școli și la modernizarea condițiilor de învățare

Lucrările din cadrul proiectului includ extinderea aripii estice a clădirii existente, creșterea capacității cu 15 clase și realizarea unui laborator modern.

De asemenea, clădirea liceului va beneficia de panouri fotovoltaice pentru independență energetică, construcția unei sere didactice și dotări cu tehnologie educațională de ultimă generație.

Recent, părinții de la Liceul „Dumitru Tăuțan” au transmis Consiliului Local și Primăriei Comunei Florești o solicitare oficială privind includerea, în bugetul local pentru anul 2026, a demersurilor necesare înființării unei biblioteci publice moderne, cu acces gratuit pentru toți locuitorii.

