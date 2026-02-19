E-gaming și adrenalină la Iulius Mall Cluj: meet & greet și transmisiuni live de la PGL Cluj-Napoca 2026 (P)

Clujul devine epicentrul e-sportului mondial în această perioadă, când BT Arena găzduiește faza finală a turneului PGL Cluj-Napoca 2026. La Iulius Mall Cluj, fanii și jucătorii sunt așteptați cu mai multe surprize. Îi vei putea întâlni pe patru dintre cei mai îndrăgiți oameni din comunitatea e-sport, dar și să vezi live meciurile care se vor juca la BT Arena.

Joi, de la ora 18.00, ai ocazia să îi întâlnești pe Jaxi, Str3su, Machine și Spunj, unele dintre vocile turneului PGL Cluj-Napoca 2026. Sesiunea de meet & greet va avea loc în zona iStyle, unde vei putea obține autografe, dar și să faci poze cu jucătorii tăi preferați.

Cele mai bune 8 echipe se vor înfrunta în playoff-ul desfășurat între 20 și 22 februarie, la BT Arena, iar dacă nu ai reușit să îți iei bilet, te așteptăm la Iulius Mall Cluj. La etaj, va fi amenajat un corner special de unde vei putea vedea live meciurile și îți vei putea susține favoriții.

După succesul răsunător al ediției din 2025, când publicul din Cluj-Napoca a primit aprecieri internaționale pentru atmosfera sa electrizantă, evenimentul din acest an promite să fie un reper și mai spectaculos în calendarul global al esports-ului.

Vino la Iulius Mall Cluj și bucură-te emoția turneului de e-sports!