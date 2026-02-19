Studenții UBB anunță proteste în stradă din cauza majorării taxelor de studii: „O poziție publică care condamnă cea mai mare majorare a taxelor din ultimii ani”.

Majorarea taxelor de studii și reducerea fondului de burse provoacă nemulțumire în rândul studenților. Organizațiile studențești anunță proteste în fața rectoratului UBB și cer susținerea eforturilor educaționale depuse de tineri.

Majorarea taxelor de școlarizare din anul universitar 2026-2027 provoacă nemulțumire în rândul studenților UBB Cluj.

În acest context, Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) anunţă organizarea unor proteste, începând cu 25 februarie, împotriva majorării taxelor şcolare.

„Pe data de 25 februarie, de la ora 12:00, OSUBB împreună cu celelalte organizații studențești vor ieși în stradă, în fața Rectoratului Universității Babeș-Bolyai de pe strada Mihail Kogălniceanu”, anunță organizația studenților UBB într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„În urma ședinței Senatului UBB din 16 februarie, unde a fost votată favorabil decizia de majorare a taxelor, organizațiile studențești și-au asumat o poziție publică care condamnă cea mai mare majorare a taxelor din ultimii ani”, arată sursa citată.

Studenții au transmis, miercuri, o adresă oficială către Senatul UBB, prin care solicită reluarea deciziei privind majorarea taxelor, precum și suplimentarea fondului de burse.

Până la reluarea acestor solicitări, OSUBB împreună cu organizațiile studențești din UBB vor continua demersurile publice pentru a-și susține cauza.

Potrivit sursei citate, în cazul unor specializări, majorările aprobate ajung până la 3.500 de lei, ceea ce înseamnă creşteri de aproape 120% faţă de nivelul actual.

„Pentru mii de tineri, această diferenţă reprezintă o povară financiară reală, care poate face diferenţa dintre continuarea studiilor şi abandonul universitar. Într-un context economic şi social dificil pentru studenţi şi tineri, marcat de costuri ridicate de trai în Cluj-Napoca, de reducerea sprijinului financiar la nivel naţional şi de diminuarea fondului de burse, o astfel de măsură pune presiune suplimentară pe studenţi”, se mai arată în informarea publicată de OSUBB.

La finalul săptămânii trecute, Universitatea Babeș-Bolyai anunța prin intermediul unui comunicat că studenții actuali nu vor fi afectați de majorarea taxelor de admitere și școlarizare. Conducerea universității preciza că eventualele creșteri vor fi aplicate etapizat și doar studenților care vor fi admiși începând din toamna acestui an.

