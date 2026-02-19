Temperaturile cresc ușor, însă vremea rămâne instabilă. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme se menține capricioasă, astfel că cerul senin va fi urmat de o vreme închisă marcată de înnorări, iar maximele vor ajunge la 6 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 19 februarie | Foto: monitorulcj.ro

Joi, temperaturile cresc ușor şi se vor apropia de cele specifice datei din calendar.

Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare mai ales în a doua parte a intervalului. Pe parcursul zilei vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formã de ploaie în Crişana şi în Maramureş, mixte pe alocuri la munte, iar noaptea precipitațiile se vor extinde și vor cuprinde și zona Transilvaniei. Pe spaţii mici se va forma polei sau gheţuş. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 14 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 şi 7 grade Celsius.

În Cluj, după o dimineață răcoroasă, temperaturile vor crește ușor astfel că maxima zilei va ajunge la 6 grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 0 grade Celsius.

Cerul va fi preponderent senin, însă vreamea va deveni închisă, iar înnorările vor deveni persistente. Șansele de precipitații cresc pe parcursul nopții, vântul va sufla cu intensificări mai ales în zonele montane înalte ale județului, iar vineri vremea se va menține schimbătoare, cu ploi și nisori slabe.

