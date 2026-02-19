Interviu cu Mitch Creek, australianul de la U-BT care are Clujul în suflet!

Transferat la începutul sezonului de U-BT Cluj, australianul Mitch Creek (33 de ani) a vorbit despre timpul petrecut în România.

Mitch Creek / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

La scurt timp după ce a ajuns sub comanda lui Mihai Silvășan, Creek a ajuns unul dintre cei mai importanți jucători de care tehnicianul dispune la Cluj.

Într-un interviu acordat celor de la ProBaschet.ro, jucătorul care a evoluat ultima oară pentru Trabzonspor a vorbit despre viața sa din România, nivelul baschetului de aici și a dezvăluit ce știa despre țara noastră înainte să vină.

Ce știa despre România

„Sincer, nu știam multe despre România, în afară de Dracula, Transilvania, frații Tate din online, cam atât știam cât vine vorba despre țară. Nu am avut neapărat așteptări, de obicei nu am când mă duc într-un loc nou, o iau ca atare.

Încerc să ies pe afară și să prind experiența și cultura pe care noile locuri o au de oferit, merg în plimbări, încerc lucruri noi, încerc să întâlnesc oameni noi, să mănânc în tot felul de locuri, inclusiv mâncare tradițională. Încerc și să asimilez partea istorică a lucrurilor, să mă documentez și să mă aventurez și pe partea asta.

Nu stau prea mult pe acasă, vreau să experimentez cultura și să îmi dau seama dacă îmi place și cum se simte totul. Până acum este surprinzător de plăcut, mă bucur de timpul petrecut aici, e puțin mai frig față de gusturile mele.

M-am cam obișnuit, Clujul a fost destul de înzăpezit în ultimele luni, mă bucur să văd niște soare acum. Vreau să vizitez lacul Tarnița în curând, de-abia aștept să mai iasă soarele”.

Despre susținerea fanilor lui U-BT

„Este uimitor, susținerea orașului este incredibilă. Oriunde mergem să mâncăm sau să bem o cafea sau ne plimbăm, oamenii ne recunosc din ce în ce mai mult. Fanii au arătat că sunt unii dintre cei mai pasionați din EuroCup.

În Europa, pot fi un powerhouse, cât timp câștigăm și arătăm că suntem o forță fanii vor veni în continuare cu miile. Tradițiile și valorile pe care ei le aduc ne ajută imens”.

Cum a ajuns în România

„Am avut o discuție cu agentul meu despre obiectivele mele. Am jucat în China anul trecut, în Turcia, Puerto Rico și Canada, am jucat cam peste tot, am fost un fel de <>. Unul din ultimele obiective pe care voiam să le bifez este de a juca în Euroligă.

Nu am mai jucat de mult în Europa, am jucat în Germania acum 8 ani, astfel trebuia să mă afirm în EuroCup și ABA League. ABA este, pentru mine, una din cele mai bune ligi, unde joci cu echipe precum Partizan sau Steaua Roșie, vorbim de echipe mari. Clujul a vorbit cu agentul meu, am vorbit amândoi cu Silvă și am avut o conversație foarte bună. Fiind antrenorul Echipei Naționale, vine cu un plus de respect și responsabilitate.

Și el a fost jucător, ba chiar pe poziția patru, probabil este un shooter mai bun decât toți din echipă la un loc (râde n.red). Are multă experiență, este cineva de la care vreau să învăț. Știam că este un om mai dificil, un antrenor ferm dar cinstit, cred că ne potrivim bine, facem echipă bună anul acesta. Până acum pot spune că am făcut o decizie grozavă”.

Cum este el în viața privată

Da, într-adevăr, mă ajută. În cadrul echipei sunt cu siguranță mai extrovertit, dar acasă sunt foarte introvertit. Îmi place să stău de unul singur, cu căștile în urechi, să meditez și să ascult muzică. De aceea multe din lucrurile pe care le practic le pot face și singur și le pot face în orice țară.

Fie că merg la un club de Jiu-Jitsu sau la o sală de box, pe o plajă unde fac surfing, pot să fac toate astea de unul singur, nu trebuie să fiu în centrul atenției. Mă bucur să aduc o stare bună de spirit în cadrul echipei, reușind să îi fac pe oameni să înțeleagă faptul că nu suntem roboți, suntem oameni.

Nu suntem speciali pentru că jucăm baschet, suntem bărbați și femei care au un loc de muncă pentru care au fost angajați. Nu avem etichete speciale care ne acordă privilegii. Suntem oameni care încearcă să dea tot ce au mai bun într-o lume unde acest aspect se poate dovedi unul dificil.

Dacă pot să am suficientă stimă și iubire de sine pentru a aduce puțină fericire oamenilor de-a lungul zilei, voi continua să o fac”.

