U-BT Cluj a câștigat dramatic Cupa României. Mihai Silvășan: „Mă bucur că am adăugat un nou trofeu la palmares”.

U-Banca Transilvania câștigă Cupa României pentru a 7-a oară, impunându-se la limită, 84-85, în fața marii rivale, CSU Oradea.

U-BT Cluj câștigă pentru a șaptea oară Cupa României la baschet masculine| Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a câștigat dramatic Cupa României la baschet masculin, miercuri seara, după ce a învins-o pe CSM CSU Raiffeisen Oradea cu scorul de 85-84, în finala găzduită de Oradea Arena.

U-Banca Transilvania a obținut trofeul pentru a șaptea oară, după edițiile din 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 și 2024.

De remarcat că Mihai Silvășan a fost antrenorul clujenilor la toate aceste trofee, la primul ca secund, iar la restul ca principal.

CSM CSU Oradea, cu Cristi Achim la conducerea echipei, a cedat în toate cele 9 finale jucate în Cupa României. Pe lângă duelurile pierdute în fața clujenilor (2016, 2018, 2020, 2023, 2026), orădenii s-au mai înclinat în fața formațiilor Energia Rovinari (2015), BC CSU Sibiu (2019) și CSO Voluntari (2021, 2025).

Diferența a fost făcută de o aruncare liberă transformată de Daron Russell cu șapte secunde înainte de final, internaționalul român de origine americană ratând-o pe a doua.

„Un meci foarte disputat, cum îi stă bine unei finale”, a declarat antrenorul echipei clujene, Mihai Silvășan.

CSM Oradea a condus cu 78-71 când mai erau cinci minute și jumătate, dar U-BT Cluj-Napoca a fost mai bună pe final.

Daron Russell, cu 21 puncte, 4 recuperări, 5 pase decisive, a fost cel mai bun jucător al ardelenilor. Dusan Miletic s-a remarcat cu 18 p, 9 rec, iar Iverson Latrell Molinar Jones a adăugat 15 p, 5 pd, iar Karel Guzman Abreu a contribuit cu 10 p, 3 rec.

„Fiecare dintre cele două formații putea câștiga. Cred eu că a fost un meci foarte bun pentru baschet.Mă bucur din nou că noi am ieșit învingători și ne-am adăugat un nou trofeu la palmares”, a adăugat la încheierea partied antrenorul U-Banca Transilvania, Mihai Silvășan, potrivit site-ului oficial U-BT Cluj-Napoca.

