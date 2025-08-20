Boc, despre suspendarea finanțării PNRR pentru proiectele din Cluj: „Avem foarte puține situații de risc. Nu sunt îngrijorat”.

Ministerul Proiectelor Europene a anunțat că în termen de 15 zile va fi elaborată o listă cu proiectele care vor beneficia de finanțare PNRR, iar autoritățile locale trebuie să prezinte stadiul proiectelor derulate. „Nu sunt îngrijorat din această perspectivă, majoritatea proiectelor din Cluj sunt foarte avansate”, spune primarul Emil Boc.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că în termen de 15 zile ar urma să fie elaborată o listă cu proiectele care vor beneficia de finanțare PNRR, fie din granturi, fie din împrumuturi.

Anunțul vine în contextul adoptării de către Guvern, marți, a unei Ordonanțe de urgență care oferă baza legală necesară pentru evaluarea proiectelor implementabile până la 31 august 2026. Dragoș Pîslaru a subliniat că în cazul proiectelor cu grad de realizare mai mic de 30% contractul de finanțare va fi suspendat, nu reziliat.

Boc, despre riscul suspendării finanțării PNRR pentru proiectele din Cluj: „Nu avem probleme majore care să ne pună în pericol finalizarea unor proiecte”

Primarul Clujului Emil Boc spune că proiectele dezvoltate de Primărie cu fonduri PNRR sunt într-un stadiu avansat de realizare.

Boc a oferit exemplul proiectului de modernizare a infrastructurii școlare din municipiul Cluj-Napoca, investiție de 90 de milioane de euro, cu bani europeni: mii de elevi vor începe anul școlar în condiții moderne de studiu.

Altfel, în Cluj-Napoca, riscul de a pierde finanțarea europeană pentru proiectele cu grad de realizare sub 30% este unul minim, susține edilul.

„Avem foarte puține situații cu grad de realizare a lucrărilor sub 30%. Ordonanța a fost publicată azi-noapte în Monitorul Oficial, iar până luni analizăm proiect cu proiect ca să putem avea o imagine clară astfel încât să discutăm cu Guvernul.

O majoritate covârșitoare de proiecte din Cluj sunt în derulare, iar altele sunt finalizate. Vom avea o oglindă până luni.

Demersul Guvernului este rațional și necesar pentru a pune ordine în sistemul de investiții publice: să știm stadiul și locul în care ne aflăm. Adică, câte proiecte pot fi terminate, câte nu sunt începute tocmai pentru a putea prioritiza viitoarele investiții.

Și noi asta facem la începutul fiecărui an, atunci când adoptăm proiectul de buget: evaluăm proiectele aflate pe final, ne uităm la proiectele aflate în derulare și dacă ne mai rămân bani, atunci începem proiecte noi.

Guvernul face la scară mare acest lucru în momentul de față. De altfel, ordonanța de urgență permite continuarea lucrărilor pe bani proprii.

Noi am început cel mai ambițios proiect de modernizare prin fonduri PNRR – 90 de milioane de euro, din care 45 de milioane sunt bani europeni, iar 45 de milioane de euro sunt alocați de Primărie. Majoritatea proiectelor de modernizare a școlilor sunt în grafic”, a declarat, miercuri, primarul Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Singurul proiect cu probleme este cel care vizează modernizarea Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca.

Firma care execută lucrările de modernizare a fost atenționată public de primarul Clujului în privința penalităților de întârziere și a înregistrării pe «lista rușinii», în condițiile în care investiția este în valoare de 4 milioane de euro – bani europeni, plus bani din bugetul public.

Dincolo de acest caz, primarul Emil Boc spune că administrația locală poate susține proiectele inclusiv din fonduri proprii, dar situațiile de risc privind pierderea finanțării sunt minime.

„Din această perspectivă, nu sunt îngrijorat.

Noi nu avem probleme majore care să ne pună în pericol finalizarea unor proiecte chiar dacă sunt sub 30%. Primăria Cluj-Napoca are capacitatea să suporte din bani proprii acele proiecte, dacă va fi necesar. Dar suntem în analiză”, a explicat Emil Boc.

De altfel, conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru proiectele care nu vor mai fi finanțate prin PNRR, Guvernul va identifica surse alternative de finanțare. În plus, în luna septembrie va fi disponibil un „tablou de bord” cu proiectele aprobate pentru finanțare prin PNRR, iar Ministerul Investițiilor va elabora un memorandum care va clarifica modalitatea de monitorizare.

