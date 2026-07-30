Polonia investighează urmările unei incursiuni aeriene desfășurate de Moscova. Donald Tusk: „Toate indiciile sunt că este o rachetă balistică rusească”.

O rachetă lansată de Moscova asupra Ucrainei ar fi lovit un câmp din Polonia și a produs un crater de 10 metri. „Toate indiciile sunt că este o rachetă balistică rusească”, spune premierul polonez Donald Tusk.

Polonia investighează urmările unei incursiuni aeriene desfășurate de Moscova. Donald Tusk: „Toate indiciile sunt că este o rachetă balistică rusească”.|Foto: gov.pl

O rachetă rusească de croazieră a intrat în spaţiul aerian al Poloniei în cursul nopţii, a afirmat joi ministrul de externe ucrainean, după ce autorităţile poloneze a găsit un crater şi fragmente împrăştiate pe un câmp, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

Polonia a ridicat avioane de luptă de la sol pentru a-şi proteja spaţiul aerian după ce lovituri ruseşti au ucis 13 persoane în Ucraina vecină, în atacuri care au ajuns până în oraşul Lvov, din vestul ţării.

Polonia investighează urmările unei incursiuni aeriene desfășurate de Moscova. Donald Tusk: „Toate indiciile sunt că este o rachetă balistică rusească”.

Craterul produs a fost de circa 10 metri, potrivit Ministerului de Interne. Conform autorităţilor locale, acesta se afla la circa doi kilometri de clădiri rezidenţiale.

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Prim-ministrul Donald Tusk s-a deplasat la faţa locului şi a anunţat că a înfiinţat o echipă specială de coordonare.

Obiectul care a căzut pe un câmp în estul Poloniei în cursul nopții pare să fie o rachetă rusească, a declarat joi premierul polonez Donald Tusk.

„Toate indiciile sunt că este o rachetă balistică rusească Kh-101, dar vrem să fim 100% siguri privind tipul rachetei și cine a lansat-o”, a declarat Tusk în cadrul unei reuniuni de urgență.

Obiectul a explodat pe un câmp, în apropierea localităților Targowisko și Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

Poliția din regiunea Lublin a anunțat că a primit în cursul nopții sesizări privind o explozie puternică auzită între localitățile Tarnawa-Kolonia și Biskupice. La fața locului, agenții au descoperit „un crater și resturi împrăștiate provenite de la un obiect neidentificat”, aflate la aproximativ doi kilometri de cele mai apropiate locuințe.

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