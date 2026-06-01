Spitalele din Ucraina, sub asaltul atacurilor rusești: peste 1.190 de medici, asistente și pacienți uciși de Moscova

Peste 760 de spitale din Ucraina, adică aproape un sfert din structurile de sănătate ale țării, au fost vizate de atacurile rusești, soldate cu moartea a 1.194 de medici, asistente și pacienți.

Foto: pexels.com

„Până la această dată, un sfert din spitalele din Ucraina (769) au fost lovite cel puțin o dată de o bombă, de o dronă sau de o rachetă lansată ca urmare a ordinelor lui Putin”, notează Vlad Mixich, expert în politici publice de sănătate, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Astfel, potrivit datelor din surse independente ale ONU, citate de Vlad Mixich, 1.194 de medici, asistente și pacienți au fost uciși sau răniți în urma acestor atacuri asupra structurilor sanitare din Ucraina.

„1194 de medici, asistente și pacienți au fost uciși sau răniți în aceste atacuri, lansate de un regim care îi numește frați pe cei bombardați și uciși.

Cât înseamnă 1194? Toți absolvenții dintr-un an ai celei mai mari facultăți de medicină din România. Sau toți pacienții internați în acest moment în spitalul județean din orașul tău.

1194 de medici și pacienți ucraineni. Uciși sau răniți! «Frățește»”, notează expertul în politici publice de sănătate Vlad Mixich, care semnalează că datele provin din surse independente ale ONU, însă numărul victimelor este probabil mult mai mare.

Atacurile Moscovei asupra Ucrainei: în 80% din cazuri sunt vizate spitalele

La începutul lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anunța că peste 3.000 de atacuri contra structurilor de sănătate în Ucraina au avut loc de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, potrivit AFP, citată de Agerpres.ro

„OMS a verificat peste 3.000 de atacuri contra serviciilor de sănătate”, semnala în 8 mai filiala europeană a Organizației Mondiale a Sănătății.

În 80% dintre cazuri, atacurile au vizat un spital.

„Fiecare din aceste atacuri constituie o încălcare a dreptului internațional umanitar. Acest lucru nu poate deveni o normalitate'', a declarat directorul OMS Europe, Hans Kluge.

„În virtutea dreptului internațional umanitar, serviciile de sănătate sunt protejate. Aceasta nu este o linie directoare sau o recomandare, ea este o obligație pentru toate părțile din orice conflict”, a insistat el.

Pagubele asupra infrastructurii de sănătate limitează capacitatea personalului medical de a furniza mijloace esențiale în contextul nevoilor în creștere, a explicat OMS.

Potrivit Națiunilor Unite, în Ucraina aproximativ 12,7 milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar.

