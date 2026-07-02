Hotel din Kiev în care erau cazați europarlamentari, lovit în atacurile Rusiei. UE pregătește noi sancțiuni!

Un hotel din Kiev în care era cazat personal al Parlamentului European a fost avariat în urma atacului aerian lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi. Oficialii europeni au anunțat că membrii delegației sunt în siguranță și au cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei.

Un hotel din Kiev în care era cazată o delegație a Parlamentului European a fost lovit în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia în noaptea de miercuri spre joi. | Foto: ДСНС України у Київській області

Un hotel din Kiev în care era cazată o delegație a Parlamentului European a fost lovit în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia în noaptea de miercuri spre joi.

Reprezentanții Uniunii Europene au precizat că toți membrii delegației sunt în siguranță și au cerut înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei, conform ziare.com.

Personalul Parlamentului European a scăpat nevătămat

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat că hotelul din Kiev în care era cazat personal al instituției a fost lovit în timpul bombardamentelor rusești asupra capitalei Ucrainei. Potrivit acesteia, membrii delegației sunt în afara oricărui pericol.

„Sunt ușurată că personalul Parlamentului European aflat acolo este în siguranță, după ce locul unde erau cazați a fost lovit”, a transmis Metsola pe platforma X.

Kaja Kallas: „Doar condamnările nu vor opri atacurile”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a confirmat că toți membrii delegației sunt în siguranță și a anunțat că va propune noi sancțiuni împotriva entităților care sprijină industria militară a Rusiei.

Potrivit acesteia, simpla condamnare a atacurilor nu este suficientă, fiind nevoie atât de sprijin militar continuu pentru Ucraina, cât și de măsuri suplimentare împotriva Moscovei.

Cel puțin 13 morți și peste 90 de răniți

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacul asupra Kievului s-a soldat cu cel puțin 13 morți, inclusiv copii, și peste 90 de răniți. Președintele Volodimir Zelenski a precizat că bombardamentele au vizat și regiunile Harkiv, Kiev, Sumî, Dnipropetrovsk, Zaporijjea și Cerkasî.

Administrația de la Kiev susține că Rusia a lansat rachete balistice și drone asupra capitalei, provocând distrugeri în peste 30 de zone, inclusiv la clădiri rezidențiale și obiective de infrastructură. La rândul său, Ministerul rus al Apărării afirmă că atacurile au vizat exclusiv infrastructură militară și energetică.

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